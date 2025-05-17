На війні з окупантами загинув Герой з Волині Олександр Данилюк
Сьогодні, 18:38
На фронті загинув захисник із села Кухарі на Ковельщині Олександр Миколайович Данилюк.
Про це повідомили у Велицькій громаді.
Олександр Данилюк загинув у бою 16 травня 2025 р., виявивши стійкість та мужність.
На території Велицької громади оголосили триденну жалобу.
Зустрічають Героя 17.05.25 р. о 14:00 годині.
Чин похорону та прощання відбудуться у неділю, 18 травня.
ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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Про це повідомили у Велицькій громаді.
Олександр Данилюк загинув у бою 16 травня 2025 р., виявивши стійкість та мужність.
На території Велицької громади оголосили триденну жалобу.
Зустрічають Героя 17.05.25 р. о 14:00 годині.
Чин похорону та прощання відбудуться у неділю, 18 травня.
ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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