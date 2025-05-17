На війні з окупантами загинув Герой з Волині Олександр Данилюк

На війні з окупантами загинув Герой з Волині Олександр Данилюк
На фронті загинув захисник із села Кухарі на Ковельщині Олександр Миколайович Данилюк.

Про це повідомили у Велицькій громаді.

Олександр Данилюк загинув у бою 16 травня 2025 р., виявивши стійкість та мужність.
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Олександр Данилюк


На території Велицької громади оголосили триденну жалобу.

Зустрічають Героя 17.05.25 р. о 14:00 годині.

Чин похорону та прощання відбудуться у неділю, 18 травня.

ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

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Теги: Смерть воїна, загинув Герой, втрата
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