На війні з окупантами загинув Герой з Волині Олександр Данилюк

Олександр Миколайович Данилюк.



Про це повідомили у Велицькій громаді.



Олександр Данилюк загинув у бою 16 травня 2025 р., виявивши стійкість та мужність.





На території Велицької громади оголосили триденну жалобу.



Зустрічають Героя 17.05.25 р. о 14:00 годині.



Чин похорону та прощання відбудуться у неділю, 18 травня.



ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На фронті загинув захисник із села Кухарі на КовельщиніПро це повідомили у Велицькій громаді.Олександр Данилюк загинув у бою 16 травня 2025 р., виявивши стійкість та мужність.На території Велицької громади оголосили триденну жалобу.Зустрічають Героя 17.05.25 р. о 14:00 годині.Чин похорону та прощання відбудуться у неділю, 18 травня.ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

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