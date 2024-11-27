У Луцьку стартують громадські обговорення найменування скверу іменем загиблого бійця «Хартії»

У Луцьку стартують громадські обговорення найменування скверу іменем загиблого бійця «Хартії»
19 травня розпочнуться громадські обговорення найменування скверу біля історичного факультету ВНУ ім. Лесі Українки іменем загиблого бійця бригади «Хартія» Олександра Ющенка. Вони триватимуть місяць.

Про це повідомляє Луцька міська рада, передає Місто. Медіа.

Нагадаємо, спершу іменем загиблого Олександра Ющенка хотіли назвати вул. 8 березня. Проте згодом побратими із «Хартії» запропонували найменувати на честь загиблого військового сквер між будинком на вулиці Шопена, 24 та будинком на проспекті Перемоги, 10.

Пропозиції (зауваження) щодо цього можна буде подавати з 19 травня до 19 червня:

у письмовій формі на адресу: м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 35, тел. +38 0332 77 78 74;

на платформу електронної демократії.

Анонімні заявки не реєструються і не розглядаються.

Громадські слухання відбудуться 11 червня о 15:00 год. в приміщенні залу засідань департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» за адресою: м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 35.

Хто такий Олександр Ющенко
Штаб-сержант Ющенко (Капа) Олександр Михайлович народився 29 червня 1986 року у Луцьку.

У 2003 році закінчив загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 25.

У 2005 році вступив на строкову військову службу, здобув спеціальність танкіста, за рік став командиром відділення.

З 2006 року працював у кінологічному центрі поблизу Києва та брав активну участь у дресуванні і підготовці службових собак для участі в міжнародних змаганнях та чемпіонатах Світу в складі збірної команди України. Був провідним фахівцем з підготовки службових собак для пошуку наркотиків та вибухівки.

У 2014 році повернувся до військової справи. У складі спецпідрозділу «Омега» брав участь у бойових діях на Сході України. Був нагороджений вогнепальною зброєю та орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

У 2015 році був одним із засновників 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України «Рубіж». У 2018 році став командиром відділення у 25-ій окремій бригаді охорони громадського порядку НГУ в м. Київ.

У 2022 році був мобілізований до Сил спеціальних операцій ЗСУ. Згодом перевівся до 5-ї окремої бригади Національної гвардії України. В квітні 2023 року став головним сержантом 13-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України «Хартія». У складі бригади виконував бойові завдання на Куп’янсько-Лиманському напрямку лінії зіткнення з ворогом.

Загинув внаслідок ракетного обстрілу 23 квітня 2024 року під час виконання службово-бойових завдань поблизу населеного пункту Долинське Дніпропетровської області.

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Теги: сквер, перейменування, луцьк
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