На Укрпошті протягом двох днів можна буде написати листи до вільного Криму

Цими вихідними, 17 та 18 травня, у київському Головпоштамті можна буде написати листа до вільного Криму. Про це повідомили у пресслужбі Укрпошти.Компанія підтримала акцію "Листи до вільного Криму" до Дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Це — спільна ініціатива Представництва президента України в АР Крим, ПЕН Україна, ZMINA, Crimea Daily, "КримSOS" і "Кримський процес".Листи відправлять незаконно ув'язненим українцям, яких утримують в окупованому Криму або депортували до рф. Серед них є українські громадяни та кримські татари, які стали політичними в'язнями після окупації півострова через свою проукраїнську позицію. Станом на 16 травня окупанти незаконно увʼязнили 223 кримців, з них 133 — кримські татари.Як написати листа, розкажуть волонтери, які чергуватимуть на місці. Також Укрпошта підготувала конверти та листівки зі зруйнованим кримським мостом. А ще покаже поштові марки, присвячені кримськотатарській вишивці.В Укрпошті кажуть, що кожне залишене послання — це не лише можливість передати тепло незаконно ув'язненим кримцям, а й сигнал для адміністрацій в'язниць, що про кожен антилюдський злочин стане відомо. Тому до ініціативи закликають долучитися якомога більше людей.Залишити слова підтримки можна буде у київському Головпоштамті (вул. Хрещатик, 22) 17 та 18 травня, з 10:00 до 19:00.