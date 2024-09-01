Кав'ярня «Луцька Венеція» усього за місяць відновилась після пожежі: допомогли небайдужі лучани

Леонід Баглай у програмі «Теревені про Луцьк» на телеканалі



Нагадаємо, займання у «Луцькій Венеції» сталося цьогоріч пізно ввечері 24 лютого.



«Саме відчуття страху було дуже коротким. І я поясню, чого. По-перше, все те, що відбулося, заставило переосмислити, наскільки все може швидко зникнути. І цінність цього місця приходить тільки тоді, коли ти на межі можливості втрати його. Моя дружина вже на другий день каже: «В мене таке враження, ніби чого не відбулося». Після того, коли відбулася пожежа, я не хотів афішувати, якщо чесно, цього всього, того що люди, знаєте, це як глядачі концерту, вони бачать те, що відбувається на сцені, але мало хто знає, що відбувається за кулісами, а відбувається колосальна робота. А що там відбулося? Людей не повинно цікавити. Не того, що це якийсь секрет, а того, що люди мають від цього місця постійно отримувати позитив. Вони мають заряджатися цим місцем і не думати, що там якісь складнощі», – розповів Леонід.



З його слів, трохи більш як за місяць кав'ярня відновила роботу – і все завдяки добрим людям.



Уже наступного дня до Леоніда почали телефонувати відвідувачі із пропозицією допомогти. Пенсіонерка повідомила йому телефоном, що вони усім під'їздом збиратимуть на відновлення кафе.



«Після цього я дзвоню директору Comfy, кажу: «Назар, треба кондиціонер, бо вигорів». Він каже: «Леонід, ми вам даруємо кондиціонер». Після того – наші друзі. Я знову ж таки замовляю підлогу, вони кажуть: «Ми вирішили зі своїми хлопцями презентувати тобі матеріал і роботу». Тобто ми тобі даруємо це все. Я кажу: «Я не ставив ніяких знижок». Каже: «Неважливо, тут ходять мої діти». Після цього випадку я мав велике піднесення, тому що я розумію, що цей проєкт він – більший просто, ніж крапка на карті», – поділився думками власник кав'ярні.



Леонід також розповів, що меблі на кухню кав'ярні виготовили по собівартості.



«Я нікого не просив. Люди самі кажуть: «Це нормально, це по-людськи, зі всіма може бути», – додав він.



Він також наголосив, що об'єкт після пожежі всередині був знищений на 100 відсотків.



«Я дуже дякую лучанам за те, що ви були разом. Навіть ті, хто просто телефонували, я вам дуже дякую. Того що це окриляє», – подякував Баглай.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Як відновлювалась після пожежі улюблена кав'ярня лучан у центральному парку «Луцька Венеція», розповів її власнику програмі «Теревені про Луцьк» на телеканалі «Конкурент TV» Нагадаємо, займання у «Луцькій Венеції» сталося цьогоріч пізно ввечері 24 лютого.«Саме відчуття страху було дуже коротким. І я поясню, чого. По-перше, все те, що відбулося, заставило переосмислити, наскільки все може швидко зникнути. І цінність цього місця приходить тільки тоді, коли ти на межі можливості втрати його. Моя дружина вже на другий день каже: «В мене таке враження, ніби чого не відбулося». Після того, коли відбулася пожежа, я не хотів афішувати, якщо чесно, цього всього, того що люди, знаєте, це як глядачі концерту, вони бачать те, що відбувається на сцені, але мало хто знає, що відбувається за кулісами, а відбувається колосальна робота. А що там відбулося? Людей не повинно цікавити. Не того, що це якийсь секрет, а того, що люди мають від цього місця постійно отримувати позитив. Вони мають заряджатися цим місцем і не думати, що там якісь складнощі», – розповів Леонід.З його слів, трохи більш як за місяць кав'ярня відновила роботу – і все завдяки добрим людям.Уже наступного дня до Леоніда почали телефонувати відвідувачі із пропозицією допомогти. Пенсіонерка повідомила йому телефоном, що вони усім під'їздом збиратимуть на відновлення кафе.«Після цього я дзвоню директору Comfy, кажу: «Назар, треба кондиціонер, бо вигорів». Він каже: «Леонід, ми вам даруємо кондиціонер». Після того – наші друзі. Я знову ж таки замовляю підлогу, вони кажуть: «Ми вирішили зі своїми хлопцями презентувати тобі матеріал і роботу». Тобто ми тобі даруємо це все. Я кажу: «Я не ставив ніяких знижок». Каже: «Неважливо, тут ходять мої діти». Після цього випадку я мав велике піднесення, тому що я розумію, що цей проєкт він – більший просто, ніж крапка на карті», – поділився думками власник кав'ярні.Леонід також розповів, що меблі на кухню кав'ярні виготовили по собівартості.«Я нікого не просив. Люди самі кажуть: «Це нормально, це по-людськи, зі всіма може бути», – додав він.Він також наголосив, що об'єкт після пожежі всередині був знищений на 100 відсотків.«Я дуже дякую лучанам за те, що ви були разом. Навіть ті, хто просто телефонували, я вам дуже дякую. Того що це окриляє», – подякував Баглай.

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