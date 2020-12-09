У Любомльському ТМО повідомили, що фінансування від НСЗУ триває

У Любомльському ТМО повідомили, що фінансування від НСЗУ триває
У зв’язку із поширенням 14 травня на сайті Нацслужби здоров’я інформації про призупинення виплат 36 лікарням, в тому числі і КНП «Любомльське ТМО» Любомльської міської ради, адміністрація ТМО дізналась із сайту НСЗУ.

Про це повідомили у медзакладі, передає Район. Любомль.

В той же день на електронну адресу НСЗУ був відправлений уже підготовлений звіт, який раніше лікарня надала в Управління охорони здоров’я Волинської ОВА, із роз’ясненнями про витрати коштів на закупівлю ліків, де також подали роз’яснення, чому зменшилась сума коштів, яку наш медзаклад витратив на придбання медикаментів для пацієнтів.

Як повідомляли раніше, Національна служба здоров'я України (НСЗУ) призупиняє оплати 36 медичним закладам із різних регіонів України.

В адміністрації вважають за потрібне інформувати про це і жителів краю.

«З початком війни Любомльське ТМО отримало дуже вагому підтримку від наших постійних закордонних партнерів та друзів, благодійних фондів та громадських організацій, які й надавали нам гуманітарну допомогу весь цей час, за що їм окрема велика вдячність», – йдеться в повідомленні.

Серед наданої допомоги вагому частку займали медикаменти та різноманітні витратні матеріали, вироби медичного призначення для операційних, стаціонарних відділень, які в першу чергу й використовували лікарі при наданні медичної допомоги пацієнтам.

«Завдяки цьому вдалося заощадити певні кошти та спрямувати їх на закупівлю іншого, не менш важливого, медичного обладнання, виплату заробітної плати. Відзначимо, що днями працівники лікарні отримали зарплату.

Тож хочемо заспокоїти жителів краю та запевнити: фінансування Любомльського ТМО від НСЗУ триває, лікарня працює у звичному режимі», – запевнили у медзакладі.

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Теги: лікарня, Любомль, фінансування
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