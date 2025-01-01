Курс валют на 17 травня: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 11:17
Національний банк встановив офіційний курс валют на суботу, 17 травня. Долар втратив 6 коп. Євро зменшився аж на 20 коп., злотий - на 5 коп.
Про це повідомляється на сайті регулятора.
Курс долара
1 долар США — 41,47 (-6 коп.)
Курс євро
1 євро — 46,38 (-20 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 10,93 (-5 коп.)
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Про це повідомляється на сайті регулятора.
Курс долара
1 долар США — 41,47 (-6 коп.)
Курс євро
1 євро — 46,38 (-20 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 10,93 (-5 коп.)
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