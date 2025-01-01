Курс валют на 17 травня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на 17 травня: скільки коштують долар, євро і злотий
Національний банк встановив офіційний курс валют на суботу, 17 травня. Долар втратив 6 коп. Євро зменшився аж на 20 коп., злотий - на 5 коп.

Про це повідомляється на сайті регулятора.

Курс долара
1 долар США — 41,47 (-6 коп.)

Курс євро
1 євро — 46,38 (-20 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий — 10,93 (-5 коп.)

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Теги: Курс валют, Луцьк
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