Курс валют на 17 травня: скільки коштують долар, євро і злотий





Про це повідомляється на сайті регулятора.



Курс долара

1 долар США — 41,47 (-6 коп.)



Курс євро

1 євро — 46,38 (-20 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий — 10,93 (-5 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк встановив офіційний курс валют на суботу, 17 травня. Долар втратив 6 коп. Євро зменшився аж на 20 коп., злотий - на 5 коп.Про це повідомляється на сайті регулятора.Курс долара1 долар США — 41,47 (-6 коп.)Курс євро1 євро — 46,38 (-20 коп.)Курс злотого1 польський злотий — 10,93 (-5 коп.)

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