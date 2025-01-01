У Луцьку зустріли лучанина Віктора Мальчевського, який повернувся додому з полону. ВІДЕО
Сьогодні, 20:29
У п’ятницю, 14 березня, в рідний Луцьк повернувся Віктор Мальчевський – прикордонник, який майже три роки перебував у російському полоні.
Рідні, друзі, близькі та просто небайдужі лучани зустріли захисника на Замковій площі.
"Що вам допомагало триматися?" – запитали у Віктора журналісти. Ось що він відповів:
"Перш за все сили мені надавала моя сім'я... мої дві донечки та дружина. Я знав, що вони мене чекають. Мені це допомагало витримати всі труднощі. А також віра в Бога надавала силу".
Віктор повернувся на Батьківщину 5 лютого 2025 року під час великого обміну. З того часу він перебував на реабілітації.
Захисник – уродженець Луцька, 1987 р.н. В обласному центрі він народився, тут пройшли його дитячі та шкільні роки.
Згодом навчався у Ківерцівському медичному коледжі. Але своє життя вирішив пов’язати з військовою справою, тож вступив у Національну академію прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького.
Після завершення навчання ніс службу в Житомирській області, а згодом – в Маріуполі на Донеччині. З початком повномасштабного вторгнення разом з побратимами боронив Азовсталь. Весною 2022 року потрапив у російський полон.
З неволі на прикордонника чекали дружина, двоє маленьких донечок, батьки та сестра.
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Рідні, друзі, близькі та просто небайдужі лучани зустріли захисника на Замковій площі.
"Що вам допомагало триматися?" – запитали у Віктора журналісти. Ось що він відповів:
"Перш за все сили мені надавала моя сім'я... мої дві донечки та дружина. Я знав, що вони мене чекають. Мені це допомагало витримати всі труднощі. А також віра в Бога надавала силу".
Віктор повернувся на Батьківщину 5 лютого 2025 року під час великого обміну. З того часу він перебував на реабілітації.
Захисник – уродженець Луцька, 1987 р.н. В обласному центрі він народився, тут пройшли його дитячі та шкільні роки.
Згодом навчався у Ківерцівському медичному коледжі. Але своє життя вирішив пов’язати з військовою справою, тож вступив у Національну академію прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького.
Після завершення навчання ніс службу в Житомирській області, а згодом – в Маріуполі на Донеччині. З початком повномасштабного вторгнення разом з побратимами боронив Азовсталь. Весною 2022 року потрапив у російський полон.
З неволі на прикордонника чекали дружина, двоє маленьких донечок, батьки та сестра.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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