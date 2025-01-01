Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 15 березня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 15 березня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 15 березня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 15 березня

Луцьк

Хмарна погода. Вночі та вранці значний дощ з мокрим снігом, вдень невеликий дощ з мокрим снігом. Слабка ожеледь.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 0-2° тепла, вдень 2-4° тепла.

Область

Хмарна погода. Вночі та вранці значний дощ з мокрим снігом, вдень невеликий дощ з мокрим снігом. Слабка ожеледь, місцями налипання мокрого снігу, на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 0-5° тепла.


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Теги: погода, прогноз
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