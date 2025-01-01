Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 15 березня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 15 березня



Луцьк



Хмарна погода. Вночі та вранці значний дощ з мокрим снігом, вдень невеликий дощ з мокрим снігом. Слабка ожеледь.



Вітер північно-східний, 7-12 м/с.



Температура вночі 0-2° тепла, вдень 2-4° тепла.



Область



Хмарна погода. Вночі та вранці значний дощ з мокрим снігом, вдень невеликий дощ з мокрим снігом. Слабка ожеледь, місцями налипання мокрого снігу, на дорогах подекуди ожеледиця.



Вітер північно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.



Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 0-5° тепла.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 15 березня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Прогноз погоди на 15 березняЛуцькХмарна погода. Вночі та вранці значний дощ з мокрим снігом, вдень невеликий дощ з мокрим снігом. Слабка ожеледь.Вітер північно-східний, 7-12 м/с.Температура вночі 0-2° тепла, вдень 2-4° тепла.ОбластьХмарна погода. Вночі та вранці значний дощ з мокрим снігом, вдень невеликий дощ з мокрим снігом. Слабка ожеледь, місцями налипання мокрого снігу, на дорогах подекуди ожеледиця.Вітер північно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 0-5° тепла.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію