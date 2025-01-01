«Галя Балувана» стає Multi Cook – щоб стати ще кращими
Сьогодні, 18:25
Мережа магазинів «Галя Балувана» у Луцьку змінює назву та відкриває нову сторінку своєї історії. Відтепер магазини в Луцьку матимуть назву Multi Cook.
Нагадаємо, наприкінці лютого цього року співзасновник популярної мережі «Галя Балувана» Володимир Матвійчук, вийшов з компанії та зосередився на розвитку власних торгівельних марок: Multi Cook, MultiBar і Gabar. Сьогодні він трансформує ідею магазинів напівфабрикатів у велику міжнародну мережу.
За словами засновника Multi Cook, яка до слова представлена вже у 26- ти країнах світу і має понад 270 магазинів, зміни пов’язані з ростом та розвитком бренду в Україні та світі.
«Ми ростемо, розширюємо асортимент та прагнемо бути ще ближчими до кожного клієнта. Multi Cook — це сучасний формат, ще більше смачних напівфабрикатів і також готових страв для швидкого та якісного харчування. Multi Cook, MultiBar і Gabar — продовження історії напівфабрикатів. Час показав, що потрібно рухатися гастрономічним напрямком. Формувати культуру швидкого харчування поза межами свого житла. Сьогодні у світі аналогів нашому фастфуду та напівфабрикатів немає. Він відрізняється від інших смачними доступними ресторанними стравами, які готуються швидко — продовж 5-7 хвилин. Ми вже вийшли на європейський, американський і канадський ринки, відкрилися в Туреччині та Грузії, а відтепер масштабуємось в Україні», - зазначив Володимир Матвійчук.
За словами засновників мережі новий стиль не змінить якості продукції, з’явиться ще більше улюблених позицій у меню, а також зручні формати покупок для постійних клієнтів.
«Ми прагнемо зробити наш бренд більш універсальним і сучасним, але зберігаємо головне — смачну та якісну продукцію, яку цінують наші клієнти. Ваш улюблений торт «Луцьк» і решта позицій нікуди не зникне, запевняємо вас. Оновлення стосується лише назви, яка тепер стала Multi Cook та візуального оформлення: якість продукції, широкий асортимент та доступні ціни залишаються незмінними. А ще згодом на покупців чекають новинки, які не залишать їх байдужими», — зазначають у компанії.
Окрім цього засновник мережі Multi Cook розвиває напрямки MultiBar і Gabar в Україні.
«Наша компанія має чимало партнерів, які вже працюють під вивісками MultiBar, що є ще одним успішним проектом. Для них ми є постачальниками ресторанних страв і в такий спосіб підтримуємо малий та середній бізнес та готові надалі співпрацювати з підприємцями Волинської та Львівської областей, які прагнуть розвитку в гастрономії», - додає Володимир Матвійчук.
Щодо магазинів під новою назвою Multi Cook то вони продовжують працювати у звичному форматі, пропонуючи покупцям широкий вибір напівфабрикатів та готових страв для швидкого та зручного харчування.
Адреси магазинів зі новими назвами :
Дубно, вул. Сурмичі, 99;
Кременець, вул. Симона Петлюри, 12;
Млинів вул. Тараса Коханюка 1-А
Луцьк, пр. Волі, 66;
Луцьк, вул. Львівська, 63г;
Луцьк, вул. Рівненська,107;
Луцьк, пр. Молоді, 10;
Луцьк, вул. Ковельська, 45;
Луцьк, вул. Конякіна,17а;
Луцьк, вул. Конякіна, 7а;
Луцьк, вул. Кравчука, 40;
Луцьк, пр. Соборності, 28;
Луцьк, пр. Грушевського, 3
Заходьте до оновлених магазинів Multi Cook та відчуйте новий рівень зручності та смаку!
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Нагадаємо, наприкінці лютого цього року співзасновник популярної мережі «Галя Балувана» Володимир Матвійчук, вийшов з компанії та зосередився на розвитку власних торгівельних марок: Multi Cook, MultiBar і Gabar. Сьогодні він трансформує ідею магазинів напівфабрикатів у велику міжнародну мережу.
Чому власники мережі вирішили змінити бренд?
За словами засновника Multi Cook, яка до слова представлена вже у 26- ти країнах світу і має понад 270 магазинів, зміни пов’язані з ростом та розвитком бренду в Україні та світі.
«Ми ростемо, розширюємо асортимент та прагнемо бути ще ближчими до кожного клієнта. Multi Cook — це сучасний формат, ще більше смачних напівфабрикатів і також готових страв для швидкого та якісного харчування. Multi Cook, MultiBar і Gabar — продовження історії напівфабрикатів. Час показав, що потрібно рухатися гастрономічним напрямком. Формувати культуру швидкого харчування поза межами свого житла. Сьогодні у світі аналогів нашому фастфуду та напівфабрикатів немає. Він відрізняється від інших смачними доступними ресторанними стравами, які готуються швидко — продовж 5-7 хвилин. Ми вже вийшли на європейський, американський і канадський ринки, відкрилися в Туреччині та Грузії, а відтепер масштабуємось в Україні», - зазначив Володимир Матвійчук.
Що зміниться із зміною назви?
За словами засновників мережі новий стиль не змінить якості продукції, з’явиться ще більше улюблених позицій у меню, а також зручні формати покупок для постійних клієнтів.
«Ми прагнемо зробити наш бренд більш універсальним і сучасним, але зберігаємо головне — смачну та якісну продукцію, яку цінують наші клієнти. Ваш улюблений торт «Луцьк» і решта позицій нікуди не зникне, запевняємо вас. Оновлення стосується лише назви, яка тепер стала Multi Cook та візуального оформлення: якість продукції, широкий асортимент та доступні ціни залишаються незмінними. А ще згодом на покупців чекають новинки, які не залишать їх байдужими», — зазначають у компанії.
Окрім цього засновник мережі Multi Cook розвиває напрямки MultiBar і Gabar в Україні.
«Наша компанія має чимало партнерів, які вже працюють під вивісками MultiBar, що є ще одним успішним проектом. Для них ми є постачальниками ресторанних страв і в такий спосіб підтримуємо малий та середній бізнес та готові надалі співпрацювати з підприємцями Волинської та Львівської областей, які прагнуть розвитку в гастрономії», - додає Володимир Матвійчук.
Щодо магазинів під новою назвою Multi Cook то вони продовжують працювати у звичному форматі, пропонуючи покупцям широкий вибір напівфабрикатів та готових страв для швидкого та зручного харчування.
Адреси магазинів зі новими назвами :
Дубно, вул. Сурмичі, 99;
Кременець, вул. Симона Петлюри, 12;
Млинів вул. Тараса Коханюка 1-А
Луцьк, пр. Волі, 66;
Луцьк, вул. Львівська, 63г;
Луцьк, вул. Рівненська,107;
Луцьк, пр. Молоді, 10;
Луцьк, вул. Ковельська, 45;
Луцьк, вул. Конякіна,17а;
Луцьк, вул. Конякіна, 7а;
Луцьк, вул. Кравчука, 40;
Луцьк, пр. Соборності, 28;
Луцьк, пр. Грушевського, 3
Заходьте до оновлених магазинів Multi Cook та відчуйте новий рівень зручності та смаку!
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Коментарі 1
То хай би ще окрім вивіски приміщення на нормальні змінили. Бо в теперішніх конурах немає як і розминутися, коли є більше двох людей.
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