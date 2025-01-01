«Галя Балувана» стає Multi Cook – щоб стати ще кращими

Чому власники мережі вирішили змінити бренд?

Що зміниться із зміною назви?

Мережа магазинів «Галя Балувана» у Луцьку змінює назву та відкриває нову сторінку своєї історії. Відтепер магазини в Луцьку матимуть назву Multi Cook.Нагадаємо, наприкінці лютого цього року співзасновник популярної мережі «Галя Балувана», вийшов з компанії та зосередився на розвитку власних торгівельних марок: Multi Cook, MultiBar і Gabar. Сьогодні він трансформує ідею магазинів напівфабрикатів у велику міжнародну мережу.За словами засновника Multi Cook, яка до слова представлена вже у 26- ти країнах світу і має понад 270 магазинів, зміни пов’язані з ростом та розвитком бренду в Україні та світі.«Ми ростемо, розширюємо асортимент та прагнемо бути ще ближчими до кожного клієнта. Multi Cook — це сучасний формат, ще більше смачних напівфабрикатів і також готових страв для швидкого та якісного харчування. Multi Cook, MultiBar і Gabar — продовження історії напівфабрикатів. Час показав, що потрібно рухатися гастрономічним напрямком. Формувати культуру швидкого харчування поза межами свого житла. Сьогодні у світі аналогів нашому фастфуду та напівфабрикатів немає. Він відрізняється від інших смачними доступними ресторанними стравами, які готуються швидко — продовж 5-7 хвилин. Ми вже вийшли на європейський, американський і канадський ринки, відкрилися в Туреччині та Грузії, а відтепер масштабуємось в Україні», - зазначив Володимир Матвійчук.За словами засновників мережі новий стиль не змінить якості продукції, з’явиться ще більше улюблених позицій у меню, а також зручні формати покупок для постійних клієнтів.«Ми прагнемо зробити наш бренд більш універсальним і сучасним, але зберігаємо головне — смачну та якісну продукцію, яку цінують наші клієнти. Ваш улюблений торт «Луцьк» і решта позицій нікуди не зникне, запевняємо вас. Оновлення стосується лише назви, яка тепер стала Multi Cook та візуального оформлення: якість продукції, широкий асортимент та доступні ціни залишаються незмінними. А ще згодом на покупців чекають новинки, які не залишать їх байдужими», — зазначають у компанії.Окрім цього засновник мережі Multi Cook розвиває напрямки MultiBar і Gabar в Україні.«Наша компанія має чимало партнерів, які вже працюють під вивісками MultiBar, що є ще одним успішним проектом. Для них ми є постачальниками ресторанних страв і в такий спосіб підтримуємо малий та середній бізнес та готові надалі співпрацювати з підприємцями Волинської та Львівської областей, які прагнуть розвитку в гастрономії», - додає Володимир Матвійчук.Щодо магазинів під новою назвою Multi Cook то вони продовжують працювати у звичному форматі, пропонуючи покупцям широкий вибір напівфабрикатів та готових страв для швидкого та зручного харчування.Дубно, вул. Сурмичі, 99;Кременець, вул. Симона Петлюри, 12;Млинів вул. Тараса Коханюка 1-АЛуцьк, пр. Волі, 66;Луцьк, вул. Львівська, 63г;Луцьк, вул. Рівненська,107;Луцьк, пр. Молоді, 10;Луцьк, вул. Ковельська, 45;Луцьк, вул. Конякіна,17а;Луцьк, вул. Конякіна, 7а;Луцьк, вул. Кравчука, 40;Луцьк, пр. Соборності, 28;Луцьк, пр. Грушевського, 3Заходьте до оновлених магазинів Multi Cook та відчуйте новий рівень зручності та смаку!