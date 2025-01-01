Луцька компанія «Intertrade» набрала мільярд переглядів у соцмережах





Нещодавно команда досягла справжнього рекорду – за останній рік їхній контент у соцмережах перетнув позначку в один мільярд переглядів. Половина з цього показника, тобто близько 500 мільйонів переглядів, припадає на TikTok.



Цікаво, що сторінки компанії ведуть не лише керівники чи SMM-фахівці – кожен менеджер також активно ділиться контентом про роботу «Intertrade», показуючи клієнтам усі етапи процесу та відкриваючи «закулісся» компанії.



Таким чином, «Intertrade» вже давно вийшла за межі просто бізнесу з пригону авто та стала справжніми луцькими блогерами, які успішно поєднують підприємницьку діяльність із веденням соцмереж.





Більше про компанію

Серед послуг «Intertrade» авто з США – підбір, викуп, організація, доставка та розмитнення, супровід ремонту. Працюють тут з клієнтами по всій Україні та за кордоном.



Крім цього, компанія активно займається волонтерством. Зокрема, у жовтні минулого року тут провели наймасштабнішу благодійну акцію за час свого функціонування та передали 32 пікапи на потреби Збройних сил України.



Менеджери надають клієнтам безплатні консультації як наживо на офісі, так і телефоном.



Контакти

Адреса: місто Луцьк, вулиця Звʼязківців, 1б



Телефон: +380 (93) 170 73 53



Соціальні мережі:



- Facebook



- Instagram



- TikTok



- Youtube



- Telegram





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! «Intertrade» працює на ринку вже 9 років і займається пригоном авто з США «під ключ». Весь цей час компанія активно веде свої соцмережі – сторінки у Facebook, Instagram, TikTok, Youtube і Telegram.Нещодавно команда досягла справжнього рекорду – за останній рік їхній контент у соцмережах перетнув позначку в один мільярд переглядів. Половина з цього показника, тобто близько 500 мільйонів переглядів, припадає на TikTok.Цікаво, що сторінки компанії ведуть не лише керівники чи SMM-фахівці – кожен менеджер також активно ділиться контентом про роботу «Intertrade», показуючи клієнтам усі етапи процесу та відкриваючи «закулісся» компанії.Таким чином, «Intertrade» вже давно вийшла за межі просто бізнесу з пригону авто та стала справжніми луцькими блогерами, які успішно поєднують підприємницьку діяльність із веденням соцмереж.Серед послуг «Intertrade» авто з США – підбір, викуп, організація, доставка та розмитнення, супровід ремонту. Працюють тут з клієнтами по всій Україні та за кордоном.Крім цього, компанія активно займається волонтерством. Зокрема, у жовтні минулого року тут провели наймасштабнішу благодійну акцію за час свого функціонування та передали 32 пікапи на потреби Збройних сил України.Менеджери надають клієнтам безплатні консультації як наживо на офісі, так і телефоном.місто Луцьк, вулиця Звʼязківців, 1б+380 (93) 170 73 53

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію