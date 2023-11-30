Як покарали водія, який дрифтував на перехресті у Луцьку

Як покарали водія, який дрифтував на перехресті у Луцьку
У Луцьку оштрафували водія "BMW", який дрифтував на перехресті проспекту Президента Грушевського та вулиці Гулака-Артемовського.

Про це Суспільному 14 березня розповіла Суспільному речниця обласного управління патрульної поліції Анастасія Кідрук.

Порушення зафіксували о сьомій ранку 12 березня. Дрифт водія потрапив на камери відеоспостереження.

На відео видно, що водія зупинили патрульні, які проїздили поруч. Зі слів Анастасії Кідрук, керманичу винесли постанову за ч. 2 статті 122 Кодексу України про адміністративні прапопорушення. Штраф — 510 гривень.

Довідково: ч. 2 ст 122 адмінкодексу — порушення правил проїзду перехресть, зупинок, проїзд на заборонний сигнал світлофора, порушення правил обгону і зустрічного роз'їзду, безпечної дистанції або інтервалу, розташування транспортних засобів на проїзній частині.

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Теги: Луцьк, дрифт, водій
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