До експлуатації у ЗСУ допустили український безпілотник WINFLY

До експлуатації у ЗСУ допустили український безпілотник WINFLY
Оборонне відомство кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України безпілотні авіаційні комплекси WINFLY українського виробництва.

Як зазначає Міноборони, коптери комплексів WINFLY базуються на рамах декількох типорозмірів, пише LB.ua.

Проєктуючи ці БпАКи, українські інженери врахували рекомендації та досвід фронтових операторів БПЛА.

Зокрема, застосовано певні інженерні рішення щодо підвищення безпеки екіпажів під час бойової роботи та стійкості дронів до ворожих засобів радіоелектронної протидії.

«Пташки» комплексів швидкісні та добре маневрують. Можуть уражати не лише польові укриття та наземні рухомі ворожі цілі, але й переслідувати та знищувати ворожі розвідувальні дрони.

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Теги: Росія, Україна, війна
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