До експлуатації у ЗСУ допустили український безпілотник WINFLY





Як зазначає Міноборони, коптери комплексів WINFLY базуються на рамах декількох типорозмірів, пише



Проєктуючи ці БпАКи, українські інженери врахували рекомендації та досвід фронтових операторів БПЛА.



Зокрема, застосовано певні інженерні рішення щодо підвищення безпеки екіпажів під час бойової роботи та стійкості дронів до ворожих засобів радіоелектронної протидії.



«Пташки» комплексів швидкісні та добре маневрують. Можуть уражати не лише польові укриття та наземні рухомі ворожі цілі, але й переслідувати та знищувати ворожі розвідувальні дрони.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Оборонне відомство кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України безпілотні авіаційні комплекси WINFLY українського виробництва.Як зазначає Міноборони, коптери комплексів WINFLY базуються на рамах декількох типорозмірів, пише LB.ua Проєктуючи ці БпАКи, українські інженери врахували рекомендації та досвід фронтових операторів БПЛА.Зокрема, застосовано певні інженерні рішення щодо підвищення безпеки екіпажів під час бойової роботи та стійкості дронів до ворожих засобів радіоелектронної протидії.«Пташки» комплексів швидкісні та добре маневрують. Можуть уражати не лише польові укриття та наземні рухомі ворожі цілі, але й переслідувати та знищувати ворожі розвідувальні дрони.

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