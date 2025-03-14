Лукашенко порозмірковував, коли Білорусь увійде до складу росії
Сьогодні, 17:41
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що потрібно зробити "процес білорусько-російської інтеграції незворотнім".
Про це йдеться у виступі Лукашенка в російській Раді Федерацій, який цитує держагентство "Бєлта", пише Українська правда.
"Наша з вами історична місія - зробити процес білорусько-російської інтеграції незворотнім. Ми цей шлях пройдемо гідно", - йдеться в повідомленні.
Водночас Лукашенко сказав, що об’єднання Білорусі і Росії не відбудеться "найближчим часом".
"Коли Росія увійде в склад Білорусі, чи навпаки Білорусь увійде в склад Росії? Це навряд чи буде найближчим часом. І якщо ми будемо в цьому плані ломитися у відчинені двері, то ми погубимо усе, що ми зробили. Треба йти спокійно, крок за кроком", - сказав він.
Також Лукашенко заявив, що Росія і Білорусь можуть прийти до єдиного парламенту, "якщо будуть готові".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у виступі Лукашенка в російській Раді Федерацій, який цитує держагентство "Бєлта", пише Українська правда.
"Наша з вами історична місія - зробити процес білорусько-російської інтеграції незворотнім. Ми цей шлях пройдемо гідно", - йдеться в повідомленні.
Водночас Лукашенко сказав, що об’єднання Білорусі і Росії не відбудеться "найближчим часом".
"Коли Росія увійде в склад Білорусі, чи навпаки Білорусь увійде в склад Росії? Це навряд чи буде найближчим часом. І якщо ми будемо в цьому плані ломитися у відчинені двері, то ми погубимо усе, що ми зробили. Треба йти спокійно, крок за кроком", - сказав він.
Також Лукашенко заявив, що Росія і Білорусь можуть прийти до єдиного парламенту, "якщо будуть готові".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Як покарали водія, який дрифтував на перехресті у Луцьку
Сьогодні, 18:06
Лукашенко порозмірковував, коли Білорусь увійде до складу росії
Сьогодні, 17:41
У ЄС хочуть позбавити Угорщину права голосу, – FT
Сьогодні, 16:42