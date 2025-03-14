Лукашенко порозмірковував, коли Білорусь увійде до складу росії





Про це йдеться у виступі Лукашенка в російській Раді Федерацій, який цитує держагентство "Бєлта", пише



"Наша з вами історична місія - зробити процес білорусько-російської інтеграції незворотнім. Ми цей шлях пройдемо гідно", - йдеться в повідомленні.



Водночас Лукашенко сказав, що об’єднання Білорусі і Росії не відбудеться "найближчим часом".



"Коли Росія увійде в склад Білорусі, чи навпаки Білорусь увійде в склад Росії? Це навряд чи буде найближчим часом. І якщо ми будемо в цьому плані ломитися у відчинені двері, то ми погубимо усе, що ми зробили. Треба йти спокійно, крок за кроком", - сказав він.



Також Лукашенко заявив, що Росія і Білорусь можуть прийти до єдиного парламенту, "якщо будуть готові".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що потрібно зробити "процес білорусько-російської інтеграції незворотнім".Про це йдеться у виступі Лукашенка в російській Раді Федерацій, який цитує держагентство "Бєлта", пише Українська правда "Наша з вами історична місія - зробити процес білорусько-російської інтеграції незворотнім. Ми цей шлях пройдемо гідно", - йдеться в повідомленні.Водночас Лукашенко сказав, що об’єднання Білорусі і Росії не відбудеться "найближчим часом"."Коли Росія увійде в склад Білорусі, чи навпаки Білорусь увійде в склад Росії? Це навряд чи буде найближчим часом. І якщо ми будемо в цьому плані ломитися у відчинені двері, то ми погубимо усе, що ми зробили. Треба йти спокійно, крок за кроком", - сказав він.Також Лукашенко заявив, що Росія і Білорусь можуть прийти до єдиного парламенту, "якщо будуть готові".

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