Мільйони людей загинуть, якщо ми не підпишемо з росією мир, - Трамп

Дональд Трамп звинуватив свого попередника на посаді Джо Байдена у тому, що він «втягнув країну у халепу з росією». Він також закликав до підписання угоди про припинення вогню.



Про це він написав на своїй сторінці у Truth Social, пише



Так, він назвав Байдена «кривим» та наголосив, що збирається витягнути США із «халепи з росією та з усіма іншими».



«Мільйони людей безглуздо загинули, і їх більше ніколи не побачать... і їх буде набагато більше, якщо ми не укладемо і не підпишемо угоду про припинення вогню і остаточний мирний договір з росією», — заявив Трамп.



Також він укотре наголосив, що ані війни росії проти України, ані нападу ХАМАСу на Ізраїль у жовтні 2023 року начебто ніколи б не було, якби він був президентом.



Можливе перемир’я



11 березня у Джидді, що в Саудівській Аравії, відбулася зустріч представників США та України.



За її результатами США зобов’язалися негайно відновити військову допомогу та надання розвідданих для України. Своєю чергою Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження 30-денного режиму припинення вогню.



Після цього очільник рф володимир путін заявив: росія виступає за перемир'я з Україною на 30 днів, але є «нюанси». Зокрема, йдеться про ситуацію в Курській області рф.



Він також заявив, що Україна може використати перемир'я для отримання зброї чи проведення мобілізації. Окрім того, путін каже, що наразі незрозуміло, як контролюватимуть та верифікуватимуть припинення вогню.



Своєю чергою президент США Дональд Трамп висловив сподівання, що росія вчинить правильно, а також наголосив, що путін зробив «дуже багатообіцяльну заяву, але вона не була повною».



А от український лідер Володимир Зеленський вважає заяву очільника кремля маніпулятивною. Він переконаний, що путін фактично готує відмову від можливого тимчасового припинення вогню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент СШАзвинуватив свого попередника на посаді Джо Байдена у тому, що він «втягнув країну у халепу з росією». Він також закликав до підписання угоди про припинення вогню.Про це він написав на своїй сторінці у Truth Social, пише Громадське Так, він назвав«кривим» та наголосив, що збирається витягнути США із «халепи з росією та з усіма іншими».«Мільйони людей безглуздо загинули, і їх більше ніколи не побачать... і їх буде набагато більше, якщо ми не укладемо і не підпишемо угоду про припинення вогню і остаточний мирний договір з росією», — заявив Трамп.Також він укотре наголосив, що ані війни росії проти України, ані нападу ХАМАСу на Ізраїль у жовтні 2023 року начебто ніколи б не було, якби він був президентом.11 березня у Джидді, що в Саудівській Аравії, відбулася зустріч представників США та України.За її результатами США зобов’язалися негайно відновити військову допомогу та надання розвідданих для України. Своєю чергою Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження 30-денного режиму припинення вогню.Після цього очільник рф володимир путін заявив: росія виступає за перемир'я з Україною на 30 днів, але є «нюанси». Зокрема, йдеться про ситуацію в Курській області рф.Він також заявив, що Україна може використати перемир'я для отримання зброї чи проведення мобілізації. Окрім того, путін каже, що наразі незрозуміло, як контролюватимуть та верифікуватимуть припинення вогню.Своєю чергою президент США Дональд Трамп висловив сподівання, що росія вчинить правильно, а також наголосив, що путін зробив «дуже багатообіцяльну заяву, але вона не була повною».А от український лідер Володимир Зеленський вважає заяву очільника кремля маніпулятивною. Він переконаний, що путін фактично готує відмову від можливого тимчасового припинення вогню.

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