Дощі, сніг, мороз та ожеледиця: яка погода чекає волинян 15-19 березня
Сьогодні, 15:40
Синоптики Укргідрометцентру прогнозують погіршення погодних умов: на країну насуваються дощі, які поступово переходитимуть у сніг.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Де очікувати найскладніші умови?
15-16 березня – Львівська, Івано-Франківська, Волинська, Рівненська, Житомирська, Київська, Чернігівська та Сумська області зіткнуться із сніговим покривом заввишки 3-10 см, можливим налипанням мокрого снігу та ожеледицею на дорогах.
Температурні гойдалки:
17-19 березня – вночі очікується зниження температури до -1…-8°C, а вдень стовпчики термометрів показуватимуть 0…+6°C.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Де очікувати найскладніші умови?
15-16 березня – Львівська, Івано-Франківська, Волинська, Рівненська, Житомирська, Київська, Чернігівська та Сумська області зіткнуться із сніговим покривом заввишки 3-10 см, можливим налипанням мокрого снігу та ожеледицею на дорогах.
Температурні гойдалки:
17-19 березня – вночі очікується зниження температури до -1…-8°C, а вдень стовпчики термометрів показуватимуть 0…+6°C.
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