Дощі, сніг, мороз та ожеледиця: яка погода чекає волинян 15-19 березня





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Де очікувати найскладніші умови?



15-16 березня – Львівська, Івано-Франківська, Волинська, Рівненська, Житомирська, Київська, Чернігівська та Сумська області зіткнуться із сніговим покривом заввишки 3-10 см, можливим налипанням мокрого снігу та ожеледицею на дорогах.



Температурні гойдалки:



17-19 березня – вночі очікується зниження температури до -1…-8°C, а вдень стовпчики термометрів показуватимуть 0…+6°C.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Синоптики Укргідрометцентру прогнозують погіршення погодних умов: на країну насуваються дощі, які поступово переходитимуть у сніг.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.15-16 березня – Львівська, Івано-Франківська, Волинська, Рівненська, Житомирська, Київська, Чернігівська та Сумська області зіткнуться із сніговим покривом заввишки 3-10 см, можливим налипанням мокрого снігу та ожеледицею на дорогах.17-19 березня – вночі очікується зниження температури до -1…-8°C, а вдень стовпчики термометрів показуватимуть 0…+6°C.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію