На Волині почали перевіряти ціни в аптеках. Куди скаржитись

На Волині почали перевіряти ціни в аптеках. Куди скаржитись
Громадяни можуть звертатися до Держпродспоживслужби, якщо бачать завищені ціни в аптеках. Служба цього тижня вже розпочала перевірки.

Що необхідно для подання скарги, розповів у коментарі misto.media завідувач сектору контролю за регульованими цінами управління захисту прав споживачів Головного управління Держпродспоживслужби Волині Сергій Дмитрук.

Скарги від волинян почали надходити 1 березня. Станом на п’ятницю, 14 березня, їх є вже понад 30. У п’яти аптеках вже розпочалися перевірки.

Що потрібно вказати у зверненні:

- назву аптеки, її організаційно-правову форму (ФОП, ТОВ тощо) та адресу;

- перелік ліків, на які завищено ціни;

- копії відповідних документів (чеки, квитанції, фото цінників тощо).

Подати заяву на Волині можна трьома способами:

- Заповнити звернення онлайн на сайті.

- Написати на пошту [email protected].

- Зателефонувати за номерами:

+0332 28 06 91 – головне управління;

+38 044 364 77 80 — гаряча лінія.

Форму звернення можна завантажити за посиланням. Якщо воно письмове, то має бути підписане із зазначенням дати.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: аптеки, ціни, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Досьє Христецької. Епізод перший: фіктивна няня
Суд над Христецькою: 15 спроб і 2 нагадування від журналістів
«Калінка-малінка» або чому відомий волинський забудовник рекламується російською. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як троє ветеранів війни на Волині ремонтують авто побратимам. ВІДЕО
Сьогодні, 15:06
На Волині почали перевіряти ціни в аптеках. Куди скаржитись
Сьогодні, 14:42
Звання Героя України просять присвоїти загиблому воїну з Волині Павлу Копильцю
Сьогодні, 14:05
Вирощувати підсніжники можна, продавати — ні: які штрафи загрожують порушникам
Сьогодні, 13:35
У Фінляндії російський бойовик Торден отримав довічне увʼязнення за воєнні злочини в Україні
Сьогодні, 13:05
Схожі новини
Волинь – лідер за темпами здорожчання квартир Волинь – лідер за темпами здорожчання квартир
05 березень, 22:57
На Волині перевірятимуть ціни в аптеках На Волині перевірятимуть ціни в аптеках
26 лютий, 12:46
Скільки на Волині коштує домашня «молочка». ФОТО Скільки на Волині коштує домашня «молочка». ФОТО
20 лютий, 05:28
У волинському місті зросла ціна на картоплю. ФОТО У волинському місті зросла ціна на картоплю. ФОТО
19 лютий, 21:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як троє ветеранів війни на Волині ремонтують авто побратимам. ВІДЕО
Сьогодні, 15:06
 0
На Волині почали перевіряти ціни в аптеках. Куди скаржитись
Сьогодні, 14:42
 0
Звання Героя України просять присвоїти загиблому воїну з Волині Павлу Копильцю
Сьогодні, 14:05
 0
Вирощувати підсніжники можна, продавати — ні: які штрафи загрожують порушникам
Сьогодні, 13:35
 0
У Фінляндії російський бойовик Торден отримав довічне увʼязнення за воєнні злочини в Україні
Сьогодні, 13:05
 0
Медіа
відео
1/8