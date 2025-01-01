На Волині почали перевіряти ціни в аптеках. Куди скаржитись
Сьогодні, 14:42
Громадяни можуть звертатися до Держпродспоживслужби, якщо бачать завищені ціни в аптеках. Служба цього тижня вже розпочала перевірки.
Що необхідно для подання скарги, розповів у коментарі misto.media завідувач сектору контролю за регульованими цінами управління захисту прав споживачів Головного управління Держпродспоживслужби Волині Сергій Дмитрук.
Скарги від волинян почали надходити 1 березня. Станом на п’ятницю, 14 березня, їх є вже понад 30. У п’яти аптеках вже розпочалися перевірки.
Що потрібно вказати у зверненні:
- назву аптеки, її організаційно-правову форму (ФОП, ТОВ тощо) та адресу;
- перелік ліків, на які завищено ціни;
- копії відповідних документів (чеки, квитанції, фото цінників тощо).
Подати заяву на Волині можна трьома способами:
- Заповнити звернення онлайн на сайті.
- Написати на пошту [email protected].
- Зателефонувати за номерами:
+0332 28 06 91 – головне управління;
+38 044 364 77 80 — гаряча лінія.
Форму звернення можна завантажити за посиланням. Якщо воно письмове, то має бути підписане із зазначенням дати.
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Що необхідно для подання скарги, розповів у коментарі misto.media завідувач сектору контролю за регульованими цінами управління захисту прав споживачів Головного управління Держпродспоживслужби Волині Сергій Дмитрук.
Скарги від волинян почали надходити 1 березня. Станом на п’ятницю, 14 березня, їх є вже понад 30. У п’яти аптеках вже розпочалися перевірки.
Що потрібно вказати у зверненні:
- назву аптеки, її організаційно-правову форму (ФОП, ТОВ тощо) та адресу;
- перелік ліків, на які завищено ціни;
- копії відповідних документів (чеки, квитанції, фото цінників тощо).
Подати заяву на Волині можна трьома способами:
- Заповнити звернення онлайн на сайті.
- Написати на пошту [email protected].
- Зателефонувати за номерами:
+0332 28 06 91 – головне управління;
+38 044 364 77 80 — гаряча лінія.
Форму звернення можна завантажити за посиланням. Якщо воно письмове, то має бути підписане із зазначенням дати.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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