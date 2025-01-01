На Волині почали перевіряти ціни в аптеках. Куди скаржитись





Що необхідно для подання скарги, розповів у коментарі



Скарги від волинян почали надходити 1 березня. Станом на п’ятницю, 14 березня, їх є вже понад 30. У п’яти аптеках вже розпочалися перевірки.



Що потрібно вказати у зверненні:



- назву аптеки, її організаційно-правову форму (ФОП, ТОВ тощо) та адресу;



- перелік ліків, на які завищено ціни;



- копії відповідних документів (чеки, квитанції, фото цінників тощо).



Подати заяву на Волині можна трьома способами:



- Заповнити звернення онлайн на сайті.



- Написати на пошту



- Зателефонувати за номерами:



+0332 28 06 91 – головне управління;



+38 044 364 77 80 — гаряча лінія.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Громадяни можуть звертатися до Держпродспоживслужби, якщо бачать завищені ціни в аптеках. Служба цього тижня вже розпочала перевірки.Що необхідно для подання скарги, розповів у коментарі misto.media завідувач сектору контролю за регульованими цінами управління захисту прав споживачів Головного управління Держпродспоживслужби Волині Сергій Дмитрук.Скарги від волинян почали надходити 1 березня. Станом на п’ятницю, 14 березня, їх є вже понад 30. У п’яти аптеках вже розпочалися перевірки.- назву аптеки, її організаційно-правову форму (ФОП, ТОВ тощо) та адресу;- перелік ліків, на які завищено ціни;- копії відповідних документів (чеки, квитанції, фото цінників тощо).- Заповнити звернення онлайн на сайті.- Написати на пошту [email protected] - Зателефонувати за номерами:+0332 28 06 91 – головне управління;+38 044 364 77 80 — гаряча лінія. Форму звернення можна завантажити за посиланням. Якщо воно письмове, то має бути підписане із зазначенням дати.

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