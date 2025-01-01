Як троє ветеранів війни на Волині ремонтують авто побратимам. ВІДЕО

Вячеслав Франчко, Дмитро Рубцов та Андрій Алямський — ветерани російсько-української війни. Чоловіки пішли захищати країну добровольцями, не чекаючи повісток.



Як розповіли



Друзі зі школи служили в одному батальйоні



Лучани Вячеслав і Дмитро дружать зі школи. Разом пішли у військо добровольцями на початку повномасштабного вторгнення, служили в батальйоні спецпризначення "Любарт".



"Захищати свій дім — це правильно. 25 вранці я був вже на штабі нацдружин, побачив багато знайомих облич. Був бойовим медиком групи, а останніх пів року моєї служби — командиром відділення. Брав участь на Запорізькому та Херсонському напрямках, займався евакуацією. Був на лівому березі під час операції на Козачих Лагерях", — каже Дмитро Рубцов.



"Я вже розумів, що це так швидко не закінчиться і прийдеться захищатись. Були ми на Запоріжжі, там де зараз, на жаль, наші війська мусили трохи відступити — це район Новосілки. В посадках працювали прямо проти російських військ", — говорить Вячеслав Франчко, який пройшов шлях від кулеметника до сержанта забезпечення роти та начальника кадрів.



Після звільнення з ЗСУ разом ремонтують авто військовим



Після завершення служби чоловіки організували майстерню з ремонту машин. Дмитро каже: втілили у життя те, про що мріяли перед повномасштабним вторгненням. Зараз ветерани лагодять автівки військовим.



"Це авто — нашого побратима, мого командира попереднього. Машина не заводиться з першого разу. Кілька спроб, щоб її завести, — розповідає ветеран війни Дмитро. — Потрібно, щоб вона була завідна і в момент доставки не барахлила".



"Це робота логістики в середині груп, які займаються доставкою води, комплектуванням броні, яка буде передаватися хлопцям вже ближче до фронту. Бо там, де знаходяться наші хлопці, на жаль, такі авто ближче не під’їдуть, їх дуже швидко знищать", — говорить ветеран війни Вячеслав.



Вихованець дитбудинку пішов захищати країну на початку АТО

Андрій Алямський в цій автомайстерні працює місяць. Чоловік родом з Миколаївської області, у військо пішов на початку війни, у 2014 році.



"Коли почалась антитерористична операція, було прийнято рішення іти захищати свою країну. Враховуючи, мабуть, специфічне виховання. Мені пощастило в житті, я виховувався в дитячому будинку, де була настанова була на патріотизм і любові до своєї країни", — говорить Андрій Алямський.



Чоловік служив у різних підрозділах Збройних сил України на посадах артилериста, протитанкіста, розвідника, бойового медика. У січні 2022 року у нього закінчився контракт, але на початку повномасштабного вторгнення добровільно пішов у військкомат. Брав участь у боях за Лиман в ході Слобожанського контрнаступу. Через рік захисника демобілізували за станом здоров’я.



"Міняємо деталь і ділимося, як було на війні"



Зараз чоловік разом з іншими ветеранами ремонтує автівки. Каже: для нього це як один з елементів реабілітації.



"Є осколки в черевну порожнину, були в руку, ногу. Але в мене кінцівки залишились. Мені пощастило не так, як комусь з хлопців, — розповідає Андрій Алямський. — Поки зараз тут. Перше, що мене зачепило, що хлопці — ветерани. Це така психологічна історія, тому що ми міняємо деталь і ділимося, як було на війні".



Ветерани додають: знайшли себе і свою справу після служби у війську. Допомагати захисникам продовжуватимуть, доки буде потреба.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! та— ветерани російсько-української війни. Чоловіки пішли захищати країну добровольцями, не чекаючи повісток.Як розповіли Суспільному захисники, після отриманих на фронті травм завершили службу та організували автомайстерню, де ремонтують побратимам автомобілі. З їхніх слів, від початку 2025 року для військових полагодили 8 машин.Лучани Вячеслав і Дмитро дружать зі школи. Разом пішли у військо добровольцями на початку повномасштабного вторгнення, служили в батальйоні спецпризначення "Любарт"."Захищати свій дім — це правильно. 25 вранці я був вже на штабі нацдружин, побачив багато знайомих облич. Був бойовим медиком групи, а останніх пів року моєї служби — командиром відділення. Брав участь на Запорізькому та Херсонському напрямках, займався евакуацією. Був на лівому березі під час операції на Козачих Лагерях", — каже Дмитро Рубцов."Я вже розумів, що це так швидко не закінчиться і прийдеться захищатись. Були ми на Запоріжжі, там де зараз, на жаль, наші війська мусили трохи відступити — це район Новосілки. В посадках працювали прямо проти російських військ", — говорить Вячеслав Франчко, який пройшов шлях від кулеметника до сержанта забезпечення роти та начальника кадрів.Після завершення служби чоловіки організували майстерню з ремонту машин. Дмитро каже: втілили у життя те, про що мріяли перед повномасштабним вторгненням. Зараз ветерани лагодять автівки військовим."Це авто — нашого побратима, мого командира попереднього. Машина не заводиться з першого разу. Кілька спроб, щоб її завести, — розповідає ветеран війни Дмитро. — Потрібно, щоб вона була завідна і в момент доставки не барахлила"."Це робота логістики в середині груп, які займаються доставкою води, комплектуванням броні, яка буде передаватися хлопцям вже ближче до фронту. Бо там, де знаходяться наші хлопці, на жаль, такі авто ближче не під’їдуть, їх дуже швидко знищать", — говорить ветеран війни Вячеслав.Вихованець дитбудинку пішов захищати країну на початку АТОАндрій Алямський в цій автомайстерні працює місяць. Чоловік родом з Миколаївської області, у військо пішов на початку війни, у 2014 році."Коли почалась антитерористична операція, було прийнято рішення іти захищати свою країну. Враховуючи, мабуть, специфічне виховання. Мені пощастило в житті, я виховувався в дитячому будинку, де була настанова була на патріотизм і любові до своєї країни", — говорить Андрій Алямський.Чоловік служив у різних підрозділах Збройних сил України на посадах артилериста, протитанкіста, розвідника, бойового медика. У січні 2022 року у нього закінчився контракт, але на початку повномасштабного вторгнення добровільно пішов у військкомат. Брав участь у боях за Лиман в ході Слобожанського контрнаступу. Через рік захисника демобілізували за станом здоров’я.Зараз чоловік разом з іншими ветеранами ремонтує автівки. Каже: для нього це як один з елементів реабілітації."Є осколки в черевну порожнину, були в руку, ногу. Але в мене кінцівки залишились. Мені пощастило не так, як комусь з хлопців, — розповідає Андрій Алямський. — Поки зараз тут. Перше, що мене зачепило, що хлопці — ветерани. Це така психологічна історія, тому що ми міняємо деталь і ділимося, як було на війні".Ветерани додають: знайшли себе і свою справу після служби у війську. Допомагати захисникам продовжуватимуть, доки буде потреба.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію