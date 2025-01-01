Звання Героя України просять присвоїти загиблому воїну з Волині Павлу Копильцю

Звання Героя України просять присвоїти загиблому воїну з Волині Павлу Копильцю
Рідні просять присвоїти звання Героя України посмертно хороброму воїну Збройних Сил України Копильцю Павлу Петровичу, солдату гранатометного взводу 105-го батальйону, 63-ї окремо механізованої бригади, який віддав своє життя за свою Батьківщину.

Про це йдеться у петиції, опублікованій на сайті президента України.

"Народився Павло 7 липня 1997 року у селі Рудники Колківської громади. Після початку повномаштабного вторгнення був призваний 14 вересня 2022 року до лав ЗСУ, Павло без вагань приєднався до лав захисників, служив в окремому гранотометному взводі військової частини А0342.

Прибувши на військове навчання в Миколаїв, він познайомився в перше зі своїми побратимами, з якими він відбував свою службу за Батьківщину до кінця. Через два тижні вони поїхали на Херсонський напрямок, де пробули три тижні та поїхали в Бахмут, де героїчно відстоювали свої території. Потім - на Лиманський, де обороняли наші сни з квітня 2023 року до сьогодення.

За час проходження служби зарекомендував себе добре підготовленим, дисциплінованим та мужнім військовослужбовцем. Постійно покращував свої навики та розвивався у військовій справі. Віддано віднісся до військового обов’язку, мужньо стримував ворожу агресію впродовж військової служби, за що і отримував свої нагороди.

Але у 2025 році прийшла сумна звістка, що Копилець Павло Петрович загинув 5 січня близько 14:00 год. Він загинув на місці від артилерійського обстрілу.

Як розповів його побратим: "Павло завжди був мужнім, він ніколи не відмовлявся виконувати бойові завдання, які були поставлені командиром взводу. Першим ставав на оборону позиції. В боях за Бахмут проявив себе дуже мужньо і героїчно".

Павло з малку відзначався сміливістю, добротою, справедливістю, щирістю та мужністю, а також він був хорошим сином, братом, другом та побратимом. Його рідні згадують з теплом і вдячністю. Таким його пам’ятають батьки, брати, сестра, кохана дівчина, побратими, друзі, однокласники і земляки. Павло відав своє життя за нас і вас!
Ми пишаємся своїм сином та братом Героєм. Пекучий біль втрати назавжди в наших серцях…

Від імені всієї родини, коханої дівчини, друзів й побратимів просимо підтримати петицію та присвоїти почесне звання Героя України посмертно.

Йому назавжди залишиться 27…" - йдеться в дописі.

Підписати петицію можна за ПОСИЛАННЯМ.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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