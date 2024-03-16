У Фінляндії російський бойовик Торден отримав довічне увʼязнення за воєнні злочини в Україні

Воїслава Тордена, більш відомого як Ян Петровський, засудили до довічного увʼязнення за воєнні злочини в Україні.



Про це пише фінський суспільний мовник Yle, повідомляє



Прокурор вимагав для Тордена довічного ув'язнення за п'ять воєнних злочинів на сході України у 2014 році. Однак одне зі звинувачень відхилили.



Суд визнав, що Торден був членом російського угруповання «Русич», яке брало участь у збройному нападі на бійців батальйону «Айдар» в Луганській області. Окрім того, вдалося довести, що бойовик винний у вбивстві одного солдата, та те, що він поширював фотографії загиблого.



Водночас суд відхилив звинувачення в тому, що Торден як заступник командира «Русича» керував бойовиками, коли 5 вересня 2014 року вони організували засідку на блокпості, піднявши український прапор.



Згідно з обвинуваченням, внаслідок обстрілу були знищені вантажівка та легковик «Айдару», чотирьох бійців поранили, ще 22 — загинули.



Сторона обвинувачення також наголошувала, що Торден дозволив вирізати символ угруповання на щоці пораненого українського військового.



У суді Торден заперечував свою провину. Це перший випадок, коли в суді у Фінляндії були висунуті звинувачення щодо підозрюваних у воєнних злочинах під час війни в Україні.



Більше про справу Тордена



Воїслав Торден, відомий раніше як Ян Петровський, із 2004 року проживав у Норвегії, де брав активну участь у діяльності ультраправих організацій у Норвегії та Швеції. У період із 2014 до 2015 року він, за даними українських слідчих, воював на території України. В Україні Петровському оголосили підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу. У зв’язку з переховуванням його оголосили в розшук.



НАЗК зазначало, що «Русич» має зв’язки з приватною військовою компанією «Вагнер» і, можливо, діє як її підрозділ. У 2015 році найманців групи «Русич» звинуватили у звірствах щодо загиблих і взятих у полон українських солдатів. Петровський також перебуває під санкціями ЄС та США.



Нагадаємо, чоловіка затримали у Фінляндії 20 липня 2023 року в аеропорту «Гельсінкі-Вантаа», коли він збирався летіти до Ніцци, що у Франції. Він пред’явив фінським прикордонникам російський паспорт і посвідку на проживання, видану Фінляндією, на ім’я Воїслав Торден. А втім, прикордонники запідозрили, що це Петровський, якому заборонений в’їзд до всієї Шенгенської зони.



Україна звернулася до Фінляндії з проханням екстрадувати Петровського. Однак Верховний суд Фінляндії відмовив, обґрунтувавши це «неналежними умовами» в українських в’язницях.



За рішенням суду фінські прикордонники забрали Петровського-Тордена із в'язниці, але майже одразу взяли під варту на підставі закону про іноземців.



Сторона обвинувачення також наголошувала, що Торден дозволив своїм бійцям вирізати символ угруповання на щоці пораненого українського військового та фотографувався з тілом убитого українського бійця, публікуючи фото в мережі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Фінляндії одного з лідерів російського угруповання «Русич», більш відомого як Ян Петровський, засудили до довічного увʼязнення за воєнні злочини в Україні.Про це пише фінський суспільний мовник Yle, повідомляє Громадське Прокурор вимагав для Тордена довічного ув'язнення за п'ять воєнних злочинів на сході України у 2014 році. Однак одне зі звинувачень відхилили.Суд визнав, що Торден був членом російського угруповання «Русич», яке брало участь у збройному нападі на бійців батальйону «Айдар» в Луганській області. Окрім того, вдалося довести, що бойовик винний у вбивстві одного солдата, та те, що він поширював фотографії загиблого.Водночас суд відхилив звинувачення в тому, що Торден як заступник командира «Русича» керував бойовиками, коли 5 вересня 2014 року вони організували засідку на блокпості, піднявши український прапор.Згідно з обвинуваченням, внаслідок обстрілу були знищені вантажівка та легковик «Айдару», чотирьох бійців поранили, ще 22 — загинули.Сторона обвинувачення також наголошувала, що Торден дозволив вирізати символ угруповання на щоці пораненого українського військового.У суді Торден заперечував свою провину. Це перший випадок, коли в суді у Фінляндії були висунуті звинувачення щодо підозрюваних у воєнних злочинах під час війни в Україні.Воїслав Торден, відомий раніше як Ян Петровський, із 2004 року проживав у Норвегії, де брав активну участь у діяльності ультраправих організацій у Норвегії та Швеції. У період із 2014 до 2015 року він, за даними українських слідчих, воював на території України. В Україні Петровському оголосили підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу. У зв’язку з переховуванням його оголосили в розшук.НАЗК зазначало, що «Русич» має зв’язки з приватною військовою компанією «Вагнер» і, можливо, діє як її підрозділ. У 2015 році найманців групи «Русич» звинуватили у звірствах щодо загиблих і взятих у полон українських солдатів. Петровський також перебуває під санкціями ЄС та США.Нагадаємо, чоловіка затримали у Фінляндії 20 липня 2023 року в аеропорту «Гельсінкі-Вантаа», коли він збирався летіти до Ніцци, що у Франції. Він пред’явив фінським прикордонникам російський паспорт і посвідку на проживання, видану Фінляндією, на ім’я Воїслав Торден. А втім, прикордонники запідозрили, що це Петровський, якому заборонений в’їзд до всієї Шенгенської зони.Україна звернулася до Фінляндії з проханням екстрадувати Петровського. Однак Верховний суд Фінляндії відмовив, обґрунтувавши це «неналежними умовами» в українських в’язницях.За рішенням суду фінські прикордонники забрали Петровського-Тордена із в'язниці, але майже одразу взяли під варту на підставі закону про іноземців.Сторона обвинувачення також наголошувала, що Торден дозволив своїм бійцям вирізати символ угруповання на щоці пораненого українського військового та фотографувався з тілом убитого українського бійця, публікуючи фото в мережі.

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