У Луцьку водійка авто зіткнулася з вантажівкою

У Луцьку сталася ДТП за участю легковика та вантажівки.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині."Учора ми отримали повідомлення про ДТП, яка сталася на вулиці Набережній.З’ясувалося, що водійка автомобіля Nissan виїжджаючи на перехрестя на зелений сигнал світлофора, не надала перевагу в русі автомобілю MAN, який завершував рух через перехрестя. У результаті відбулося зіткнення", - йдеться в повідомленні.На щастя, в автопригоді ніхто не травмувався. Автомобілі зазнали механічних пошкоджень.Патрульні склали протокол за ст. 124 КУпАП (порушення ПДР, що призвело до ДТП).