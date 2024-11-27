У Луцьку водійка авто зіткнулася з вантажівкою

У Луцьку водійка авто зіткнулася з вантажівкою
У Луцьку сталася ДТП за участю легковика та вантажівки.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

"Учора ми отримали повідомлення про ДТП, яка сталася на вулиці Набережній.

З’ясувалося, що водійка автомобіля Nissan виїжджаючи на перехрестя на зелений сигнал світлофора, не надала перевагу в русі автомобілю MAN, який завершував рух через перехрестя. У результаті відбулося зіткнення", - йдеться в повідомленні.

На щастя, в автопригоді ніхто не травмувався. Автомобілі зазнали механічних пошкоджень.
У Луцьку водійка авто зіткнулася з вантажівкою

Патрульні склали протокол за ст. 124 КУпАП (порушення ПДР, що призвело до ДТП).

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Теги: Луцьк, ДТП, автомобілі
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