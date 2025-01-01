Варення, гриби, мед, соки: продукцію з волинських лісів представили на масштабному форумі

Під час масштабного форуму лісових ресурсів, що тривав у Житомирі 12 березня, виставили продукцію з волинських лісів.Про це повідомили у Поліському лісовому офісі.Захід відбувся у Житомирі, в стінах «Житомирської політехніки».Лісівники, бізнес, влада – мали можливість ознайомитися з традиційними продуктами та новинками. І переконатися, що ліс — не лише деревина.Майже 100 найменувань екопродукції – мед, варення, консервовані гриби, овочі, березові соки. Натурально, корисно, зі смаком.У ДП «Ліси України» бережуть та розвивають смачні традиції.Серед представлених позицій є і новинки: крем-меди з вишуканими смаками та сублімовані ягоди, в яких збережено максимум користі.