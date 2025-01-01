Варення, гриби, мед, соки: продукцію з волинських лісів представили на масштабному форумі

Варення, гриби, мед, соки: продукцію з волинських лісів представили на масштабному форумі
Під час масштабного форуму лісових ресурсів, що тривав у Житомирі 12 березня, виставили продукцію з волинських лісів.

Про це повідомили у Поліському лісовому офісі.

Захід відбувся у Житомирі, в стінах «Житомирської політехніки».

Лісівники, бізнес, влада – мали можливість ознайомитися з традиційними продуктами та новинками. І переконатися, що ліс — не лише деревина.

Майже 100 найменувань екопродукції – мед, варення, консервовані гриби, овочі, березові соки. Натурально, корисно, зі смаком.
У ДП «Ліси України» бережуть та розвивають смачні традиції.

Серед представлених позицій є і новинки: крем-меди з вишуканими смаками та сублімовані ягоди, в яких збережено максимум користі.


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