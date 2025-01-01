На Волині у ДТП постраждала 68-річна жінка

У Нововолинську внаслідок ДТП постраждала пенсіонерка, поліція розпочала кримінальне провадження.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Автопригода трапилася учора, 13 березня, на перехресті вулиці Героїв УПА та проспекту Дружби.20-річний житель Львівської області, керуючи легковиком Volkswagen Golf, не надав перевагу у русі та зіткнувся із автомобілем Renault Trafic, за кермом якого перебував 66-річний житель Нововолинська.Внаслідок ДТП пасажирка Renault, 68-річна місцева жителька, отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували.Відомості за цим фактом слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.Триває слідство.