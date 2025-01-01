Вирощувати підсніжники можна, продавати — ні: які штрафи загрожують порушникам





За результатами таких перевірок порушників не виявили,



Про це розповів головний спеціаліст відділу державного екологічного нагляду і контролю Держекоінспекції області Андрій Філюк. Він наголосив, що вирощувати підсніжники дозволено, однак продавати заборонено.



Фото: Суспільне

Головний спеціаліст відділу Держекоінспекції області Андрій Філюк зазначив, що за незаконне придбання, торгівлю або пошкодження підсніжників, передбачена адмінвідповідальність, адже продавати ранньовесняні квіти не можна, включаючи ті, що виросли на городах у людей.



"Сума штрафів коливається, бо це є судовий протокол, від 510 гривень до 3400 гривень. На Волині не зафіксовано порушень. Порівняно з минулими роками відчувається екологічна вихованість громадян цього року", — зазначив спеціаліст.



Волинська науковиця Ніна Мерленко розповіла: цьогоріч погодні умови суттєво вплинули на ріст підсніжників, що зростають на багатих ґрунтах у дубово-грабових і грабово-дубових лісах.



"Якщо погодні умови дозволяють, то вони і в ріст підіймаються, і бутончик більший. Торік я зафіксувала ріст їх більш як 20 сантиметрів. З кожним роком зміщується вегетація рослин не лише підсніжника, але й всіх решту рослин. Є деякі рослини, що двічі на рік цвітуть", — додала науковиця.



Фото: Суспільне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від початку року інспектори провели 30 рейдів, аби виявити продаж рідкісних рослин на ринках та в інших громадських місцях у Волинській області.За результатами таких перевірок порушників не виявили, пише Суспільне.Про це розповів головний спеціаліст відділу державного екологічного нагляду і контролю Держекоінспекції області Андрій Філюк. Він наголосив, що вирощувати підсніжники дозволено, однак продавати заборонено.Головний спеціаліст відділу Держекоінспекції області Андрій Філюк зазначив, що за незаконне придбання, торгівлю або пошкодження підсніжників, передбачена адмінвідповідальність, адже продавати ранньовесняні квіти не можна, включаючи ті, що виросли на городах у людей."Сума штрафів коливається, бо це є судовий протокол, від 510 гривень до 3400 гривень. На Волині не зафіксовано порушень. Порівняно з минулими роками відчувається екологічна вихованість громадян цього року", — зазначив спеціаліст.Волинська науковиця Ніна Мерленко розповіла: цьогоріч погодні умови суттєво вплинули на ріст підсніжників, що зростають на багатих ґрунтах у дубово-грабових і грабово-дубових лісах."Якщо погодні умови дозволяють, то вони і в ріст підіймаються, і бутончик більший. Торік я зафіксувала ріст їх більш як 20 сантиметрів. З кожним роком зміщується вегетація рослин не лише підсніжника, але й всіх решту рослин. Є деякі рослини, що двічі на рік цвітуть", — додала науковиця.

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