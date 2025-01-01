На Волині надали допомогу юній дівчині, яка повернулася з-за кордону, щоб жити в Україні





Цю історію розповіли в



У 13 років Дарина наважилася сказати мамі, що хоче додому, але отримала відмову. Попри це, вона продовжувала жити Україною: самостійно вивчала мову, культуру, слухала українські пісні та захопилася літературою. Через свою позицію зазнавала образ у школі, а вдома – навіть фізичного та морального насильства.



Тепер їй 18. Її мрія здійснилася – вона повернулася в Україну! Але тут у неї немає близьких, і поки що вона змушена розраховувати на підтримку небайдужих людей.



Перетнувши кордон у пункті "Доманове", Дарина потрапила до транзитного центру Карітас Ковель, де отримала психологічну, соціальну та правову допомогу. На жаль, далекі родичі відмовилися її прихистити, тож питання житла стало критичним.



Завдяки спільним зусиллям Карітасу, БФ "Рокада" та Організації із захисту прав дітей, для Дарини знайшли тимчасовий прихисток у центрі Save Ukraine в Києві. Вона вступила до Школи екстернів, щоб отримати свідоцтво про середню освіту та здійснити свою мрію – стати політологом. Разом із працівниками центру вона відвідала Музей Лесі Українки в Колодяжному – це стало для неї особливим моментом.



"Попри всі труднощі, Дарина не здалася і зробила сміливий вибір. Ми продовжуємо підтримувати її на цьому шляху", – йдеться у дописі.

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