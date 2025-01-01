4 бригада НГУ отримала чергову партію допомоги від киян – 400 FPV-дронів, - Кличко
Сьогодні, 10:37
Мер Києва Віталій Кличко передав від столичної громади партію дронів бійцям 4 бригади оперативного призначення «Рубіж» імені Героя України сержанта Сергія Михальчука.
Про це Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.
«Від громади столиці передав захисникам на фронт чергову партію допомоги. Бійцям 4-ї бригади Нацгвардії “Рубіж” вирушили 400 цифрових FPV-дронів 8 Thermal, які допомагатимуть нищити ворога», - написав Віталій Кличко.
Мер Києва зазначив, що з від початку року з міського бюджету 4-й бригаді виділено вже 64 млн грн.
«Це кошти на оснащення й нагальні потреби, які місто перераховує військовим підрозділам за їхнім запитом. Минулого року з бюджету столиці ця бригада отримала 435 млн грн. У січні військовим 4-ї бригади столиця передала 500 fpv-дронів та 50 Mavic 3Т», - повідомив Кличко.
Він також підкреслив, що цього року Київрада вже спрямувала понад 5 млрд грн на підтримку Сил оборони та безпеки. З них 4,9 млрд – на програму «Захисник Києва». Це кошти, зокрема, на безпілотники, автомобільну техніку, системи РЕБ та інше необхідне обладнання.
«Ми продовжуємо допомагати нашим захисникам – і за кошти громади столиці, і за небюджетні кошти», - наголосив Віталій Кличко.
Раніше повідомлялося, що у 2024 році Київ спрямував на допомогу військовим майже 10 мільярдів гривень зі свого бюджету. Це найбільше серед усіх регіонів.
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Про це Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.
«Від громади столиці передав захисникам на фронт чергову партію допомоги. Бійцям 4-ї бригади Нацгвардії “Рубіж” вирушили 400 цифрових FPV-дронів 8 Thermal, які допомагатимуть нищити ворога», - написав Віталій Кличко.
Мер Києва зазначив, що з від початку року з міського бюджету 4-й бригаді виділено вже 64 млн грн.
«Це кошти на оснащення й нагальні потреби, які місто перераховує військовим підрозділам за їхнім запитом. Минулого року з бюджету столиці ця бригада отримала 435 млн грн. У січні військовим 4-ї бригади столиця передала 500 fpv-дронів та 50 Mavic 3Т», - повідомив Кличко.
Він також підкреслив, що цього року Київрада вже спрямувала понад 5 млрд грн на підтримку Сил оборони та безпеки. З них 4,9 млрд – на програму «Захисник Києва». Це кошти, зокрема, на безпілотники, автомобільну техніку, системи РЕБ та інше необхідне обладнання.
«Ми продовжуємо допомагати нашим захисникам – і за кошти громади столиці, і за небюджетні кошти», - наголосив Віталій Кличко.
Раніше повідомлялося, що у 2024 році Київ спрямував на допомогу військовим майже 10 мільярдів гривень зі свого бюджету. Це найбільше серед усіх регіонів.
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