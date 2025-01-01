Мінус півтори тисячі особового складу: втрати РФ на 14 березня

Мінус півтори тисячі особового складу: втрати РФ на 14 березня
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив орієнтовні втрати російських військ з початку повномасштабного вторгнення в Україну станом на ранок 14 березня.

Інформацію опублікували у Генеральному штабі ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника склали:

- особового складу ‒ 891660 (+1410) осіб
- танків ‒ 10313 (+6) од
- бойових броньованих машин ‒ 21443 (+11) од
- артилерійських систем – 24455 (+46) од
- РСЗВ – 1314 (+0) од
- засоби ППО ‒ 1103 (+0) од
- літаків – 370 (+0) од
- гелікоптерів – 331 (+0) од
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 29136 (+153)
- крилаті ракети ‒ 3121 (+0)
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од
- підводні човни – 1 (+0) од
- автомобільної техніки та автоцистерн – 40469 (+114) од
- спеціальна техніка ‒ 3777 (+0)

Мінус півтори тисячі особового складу: втрати РФ на 14 березня

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