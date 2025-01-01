Мінус півтори тисячі особового складу: втрати РФ на 14 березня





Інформацію опублікували у Генеральному штабі ЗСУ.



Так, загальні бойові втрати противника склали:



- особового складу ‒ 891660 (+1410) осіб

- танків ‒ 10313 (+6) од

- бойових броньованих машин ‒ 21443 (+11) од

- артилерійських систем – 24455 (+46) од

- РСЗВ – 1314 (+0) од

- засоби ППО ‒ 1103 (+0) од

- літаків – 370 (+0) од

- гелікоптерів – 331 (+0) од

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 29136 (+153)

- крилаті ракети ‒ 3121 (+0)

- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од

- підводні човни – 1 (+0) од

- автомобільної техніки та автоцистерн – 40469 (+114) од

- спеціальна техніка ‒ 3777 (+0)





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив орієнтовні втрати російських військ з початку повномасштабного вторгнення в Україну станом на ранок 14 березня.Інформацію опублікували у Генеральному штабі ЗСУ.Так, загальні бойові втрати противника склали:- особового складу ‒ 891660 (+1410) осіб- танків ‒ 10313 (+6) од- бойових броньованих машин ‒ 21443 (+11) од- артилерійських систем – 24455 (+46) од- РСЗВ – 1314 (+0) од- засоби ППО ‒ 1103 (+0) од- літаків – 370 (+0) од- гелікоптерів – 331 (+0) од- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 29136 (+153)- крилаті ракети ‒ 3121 (+0)- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од- підводні човни – 1 (+0) од- автомобільної техніки та автоцистерн – 40469 (+114) од- спеціальна техніка ‒ 3777 (+0)

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