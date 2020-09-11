Був у комі, відняло ноги: волинський «Фаберже» Анатолій Бойко потребує допомоги на лікування

Був у комі, відняло ноги: волинський «Фаберже» Анатолій Бойко потребує допомоги на лікування
Відомий на Волині та за її межами народний умілець Анатолій Бойко, якого називають волинським Фаберже, потребує допомоги для боротьби з недугою.

Про це повідомив волинський журналіст Андрій Гнатюк.

"З проханням про допомогу звернувся Анатолій Бойко із Володимира, багатьом відомий як волинський Фаберже. У молодості під час служби в армії мав контузію. Нині його обсів цілий комплекс хвороб. Певний час перебував у комі, відняло ноги, має цукровий діабет 2-го типу, хронічний панкреатит декомпенсованого типу в стадії нестійкої ремісії, гіпертонічна хвороба І ступеню - це лише частина діагнозів, можливо, дещо неточно сформульованих (записаних на слух)", - йдеться у дописі журналіста.

Андрій Гнатюк додає, що наразі Анатолію Бойку потрібні для лікування серйозні препарати, на які не вистачає грошей, і які придбати можна лише за рецептом.

"Назвав номер своєї банківської картки у ПриватБанку: 5457 0825 2576 7690. Просить, хто має можливість, допомогти коштами. Анатолій працює менше, бо не має сил, а його твори - це справді шедеври. Можливо, хтось би хотів щось у нього придбати. Зв’язатися можна за номером: 096 602 51 38", - підсумував журналіст.

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Теги: Анатолій Бойко, хвороба, допомога, лікування
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