Був у комі, відняло ноги: волинський «Фаберже» Анатолій Бойко потребує допомоги на лікування
Сьогодні, 08:25
Відомий на Волині та за її межами народний умілець Анатолій Бойко, якого називають волинським Фаберже, потребує допомоги для боротьби з недугою.
Про це повідомив волинський журналіст Андрій Гнатюк.
"З проханням про допомогу звернувся Анатолій Бойко із Володимира, багатьом відомий як волинський Фаберже. У молодості під час служби в армії мав контузію. Нині його обсів цілий комплекс хвороб. Певний час перебував у комі, відняло ноги, має цукровий діабет 2-го типу, хронічний панкреатит декомпенсованого типу в стадії нестійкої ремісії, гіпертонічна хвороба І ступеню - це лише частина діагнозів, можливо, дещо неточно сформульованих (записаних на слух)", - йдеться у дописі журналіста.
Андрій Гнатюк додає, що наразі Анатолію Бойку потрібні для лікування серйозні препарати, на які не вистачає грошей, і які придбати можна лише за рецептом.
"Назвав номер своєї банківської картки у ПриватБанку: 5457 0825 2576 7690. Просить, хто має можливість, допомогти коштами. Анатолій працює менше, бо не має сил, а його твори - це справді шедеври. Можливо, хтось би хотів щось у нього придбати. Зв’язатися можна за номером: 096 602 51 38", - підсумував журналіст.
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Про це повідомив волинський журналіст Андрій Гнатюк.
"З проханням про допомогу звернувся Анатолій Бойко із Володимира, багатьом відомий як волинський Фаберже. У молодості під час служби в армії мав контузію. Нині його обсів цілий комплекс хвороб. Певний час перебував у комі, відняло ноги, має цукровий діабет 2-го типу, хронічний панкреатит декомпенсованого типу в стадії нестійкої ремісії, гіпертонічна хвороба І ступеню - це лише частина діагнозів, можливо, дещо неточно сформульованих (записаних на слух)", - йдеться у дописі журналіста.
Андрій Гнатюк додає, що наразі Анатолію Бойку потрібні для лікування серйозні препарати, на які не вистачає грошей, і які придбати можна лише за рецептом.
"Назвав номер своєї банківської картки у ПриватБанку: 5457 0825 2576 7690. Просить, хто має можливість, допомогти коштами. Анатолій працює менше, бо не має сил, а його твори - це справді шедеври. Можливо, хтось би хотів щось у нього придбати. Зв’язатися можна за номером: 096 602 51 38", - підсумував журналіст.
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