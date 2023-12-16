Волинські прикордонники отримали державні нагороди. ФОТО
Сьогодні, 05:28
Троє воїнів прикордонної комендатури швидкого реагування Волинського прикордонного загону були відзначені відповідно до указу Президента України.
Свої нагороди вони отримали сьогодні з рук заступника голови Державної прикордонної служби Сергія Сердюка, - повідомляють у 6-му прикордонному загоні.
Медаль «За врятоване життя» отримав 54-річний фельдшер Олег Резнік. Прикордонник з позивним «Док» понад тридцять років пропрацював на «швидкій», а здобувши вищу освіту став викладачем. 25 лютого 2022 року він добровільно прийшов у загін, аби стати на захист Батьківщини. Відтоді за плечима у воїна три ротації в складі бойового підрозділу на Схід нашої держави та десятки врятованих життів поранених побратимів-прикордонників та воїнів ЗСУ.
Такою ж відзнакою нагородили й військового медика Олександра Гутенка. Він після закінчення медичного коледжу та роботи в райлікарні на Черкащині, проходив строкову службу на українсько-польській ділянці держкордону, а згодом підписав контракт із ДПСУ. З того часу прикордонник двічі побував у зоні бойових дій, де врятував не одне життя пораненим військовослужбовцям, зокрема евакуйовуючи їх із позицій до медичних закладів.
Сержант Антон Дробот з позивним «Банан» отримав відзнаку президента «За оборону України». По завершенню строкової служби, вже під час широкомасштабного вторгнення рф, він продовжив обороняти кордони України, уклавши контракт. Військовослужбовець пройшов уже три ротації: двічі побував на Донеччині та нещодавно повернувся з Харківщини. Нині Антон продовжує служити у прикордонній комендатурі швидкого реагування Волинського загону та готується до чергового відрядження у зону бойових дій.
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Свої нагороди вони отримали сьогодні з рук заступника голови Державної прикордонної служби Сергія Сердюка, - повідомляють у 6-му прикордонному загоні.
Медаль «За врятоване життя» отримав 54-річний фельдшер Олег Резнік. Прикордонник з позивним «Док» понад тридцять років пропрацював на «швидкій», а здобувши вищу освіту став викладачем. 25 лютого 2022 року він добровільно прийшов у загін, аби стати на захист Батьківщини. Відтоді за плечима у воїна три ротації в складі бойового підрозділу на Схід нашої держави та десятки врятованих життів поранених побратимів-прикордонників та воїнів ЗСУ.
Такою ж відзнакою нагородили й військового медика Олександра Гутенка. Він після закінчення медичного коледжу та роботи в райлікарні на Черкащині, проходив строкову службу на українсько-польській ділянці держкордону, а згодом підписав контракт із ДПСУ. З того часу прикордонник двічі побував у зоні бойових дій, де врятував не одне життя пораненим військовослужбовцям, зокрема евакуйовуючи їх із позицій до медичних закладів.
Сержант Антон Дробот з позивним «Банан» отримав відзнаку президента «За оборону України». По завершенню строкової служби, вже під час широкомасштабного вторгнення рф, він продовжив обороняти кордони України, уклавши контракт. Військовослужбовець пройшов уже три ротації: двічі побував на Донеччині та нещодавно повернувся з Харківщини. Нині Антон продовжує служити у прикордонній комендатурі швидкого реагування Волинського загону та готується до чергового відрядження у зону бойових дій.
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