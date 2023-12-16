Волинські прикордонники отримали державні нагороди. ФОТО

Троє воїнів прикордонної комендатури швидкого реагування Волинського прикордонного загону були відзначені відповідно до указу Президента України.Свої нагороди вони отримали сьогодні з рук заступника голови Державної прикордонної служби Сергія Сердюка, - повідомляють у 6-му прикордонному загоні.Медаль «За врятоване життя» отримав 54-річний фельдшер. Прикордонник з позивним «Док» понад тридцять років пропрацював на «швидкій», а здобувши вищу освіту став викладачем. 25 лютого 2022 року він добровільно прийшов у загін, аби стати на захист Батьківщини. Відтоді за плечима у воїна три ротації в складі бойового підрозділу на Схід нашої держави та десятки врятованих життів поранених побратимів-прикордонників та воїнів ЗСУ.Такою ж відзнакою нагородили й військового медика. Він після закінчення медичного коледжу та роботи в райлікарні на Черкащині, проходив строкову службу на українсько-польській ділянці держкордону, а згодом підписав контракт із ДПСУ. З того часу прикордонник двічі побував у зоні бойових дій, де врятував не одне життя пораненим військовослужбовцям, зокрема евакуйовуючи їх із позицій до медичних закладів.Сержантз позивним «Банан» отримав відзнаку президента «За оборону України». По завершенню строкової служби, вже під час широкомасштабного вторгнення рф, він продовжив обороняти кордони України, уклавши контракт. Військовослужбовець пройшов уже три ротації: двічі побував на Донеччині та нещодавно повернувся з Харківщини. Нині Антон продовжує служити у прикордонній комендатурі швидкого реагування Волинського загону та готується до чергового відрядження у зону бойових дій.