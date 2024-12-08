Трамп заявив, що має важелі впливу на путіна

Трамп заявив, що має важелі впливу на путіна
Президент США Дональд Трамп під час зустрічі із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте заявив, що у нього є важелі впливу на правителя рф владіміра путіна, але він поки не хоче їх використовувати.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У Трампа запитали, які у нього є важелі впливу на правителя РФ Володимира Путіна. На це він заявив, що у нього "є важелі впливу", але він не хоче про це говорити.

"У мене є важелі впливу, але я не хочу зараз говорити про важелі впливу, тому що зараз ми розмовляємо з ним (Путіним, – ред.), і, судячи з його сьогоднішніх заяв, вони були досить позитивними, тому я не хочу про це говорити", - сказав Трамп.

Також він висловив сподівання, що Росія піде на угоду щодо припинення вогню. "Я не думаю, що вони знову повернуться до стрілянини. Я дійсно вірю, що якби ми уклали мирний договір, договір про припинення вогню, я думаю, що це призведе до миру", – впевнений американський президент.

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Теги: Україна, США, Трамп, путін
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