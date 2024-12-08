Трамп заявив, що має важелі впливу на путіна
Сьогодні, 07:32
Президент США Дональд Трамп під час зустрічі із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте заявив, що у нього є важелі впливу на правителя рф владіміра путіна, але він поки не хоче їх використовувати.
Про це повідомляє "Європейська правда".
У Трампа запитали, які у нього є важелі впливу на правителя РФ Володимира Путіна. На це він заявив, що у нього "є важелі впливу", але він не хоче про це говорити.
"У мене є важелі впливу, але я не хочу зараз говорити про важелі впливу, тому що зараз ми розмовляємо з ним (Путіним, – ред.), і, судячи з його сьогоднішніх заяв, вони були досить позитивними, тому я не хочу про це говорити", - сказав Трамп.
Також він висловив сподівання, що Росія піде на угоду щодо припинення вогню. "Я не думаю, що вони знову повернуться до стрілянини. Я дійсно вірю, що якби ми уклали мирний договір, договір про припинення вогню, я думаю, що це призведе до миру", – впевнений американський президент.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє "Європейська правда".
У Трампа запитали, які у нього є важелі впливу на правителя РФ Володимира Путіна. На це він заявив, що у нього "є важелі впливу", але він не хоче про це говорити.
"У мене є важелі впливу, але я не хочу зараз говорити про важелі впливу, тому що зараз ми розмовляємо з ним (Путіним, – ред.), і, судячи з його сьогоднішніх заяв, вони були досить позитивними, тому я не хочу про це говорити", - сказав Трамп.
Також він висловив сподівання, що Росія піде на угоду щодо припинення вогню. "Я не думаю, що вони знову повернуться до стрілянини. Я дійсно вірю, що якби ми уклали мирний договір, договір про припинення вогню, я думаю, що це призведе до миру", – впевнений американський президент.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Трамп заявив, що має важелі впливу на путіна
Сьогодні, 07:32
Волинські прикордонники отримали державні нагороди. ФОТО
Сьогодні, 05:28
14 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00