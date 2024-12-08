Трамп заявив, що має важелі впливу на путіна

Дональд Трамп під час зустрічі із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте заявив, що у нього є важелі впливу на правителя рф владіміра путіна, але він поки не хоче їх використовувати.



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У Трампа запитали, які у нього є важелі впливу на правителя РФ Володимира Путіна. На це він заявив, що у нього "є важелі впливу", але він не хоче про це говорити.



"У мене є важелі впливу, але я не хочу зараз говорити про важелі впливу, тому що зараз ми розмовляємо з ним (Путіним, – ред.), і, судячи з його сьогоднішніх заяв, вони були досить позитивними, тому я не хочу про це говорити", - сказав Трамп.



Також він висловив сподівання, що Росія піде на угоду щодо припинення вогню. "Я не думаю, що вони знову повернуться до стрілянини. Я дійсно вірю, що якби ми уклали мирний договір, договір про припинення вогню, я думаю, що це призведе до миру", – впевнений американський президент.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент СШАпід час зустрічі із генеральним секретарем НАТОзаявив, що у нього є важелі впливу на правителя рф, але він поки не хоче їх використовувати.Про це повідомляє "Європейська правда" У Трампа запитали, які у нього є важелі впливу на правителя РФ Володимира Путіна. На це він заявив, що у нього "є важелі впливу", але він не хоче про це говорити."У мене є важелі впливу, але я не хочу зараз говорити про важелі впливу, тому що зараз ми розмовляємо з ним (Путіним, – ред.), і, судячи з його сьогоднішніх заяв, вони були досить позитивними, тому я не хочу про це говорити", - сказав Трамп.Також він висловив сподівання, що Росія піде на угоду щодо припинення вогню. "Я не думаю, що вони знову повернуться до стрілянини. Я дійсно вірю, що якби ми уклали мирний договір, договір про припинення вогню, я думаю, що це призведе до миру", – впевнений американський президент.

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