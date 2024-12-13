У волинській громаді збільшили надбавки за престижність вчителям і вихователям

У одній із територіальних громад Волині збільшили надбавки за престижність педагогічним працівникам.Про це повідомив очільник Рівненської громади"Відтепер надбавки для шкільних учителів та вихователів дитячих садочків нашої Громади зростають із 5% до 20% завдяки коштам із бюджету сільської ради. І це стало реальністю через реєстрацію нових підприємств у нашій Громаді", - йдеться у дописі.Також Юрій Фіньковський зазначив, що пріоритети громади залишаються незмінними: підтримка ЗСУ – завжди на першому місці, безкоштовне харчування в школах – для наших дітей."Щиро дякуємо платникам податків за ваш внесок у розвиток Громади! І особлива подяка нашим освітянам – за те, що не лише навчаєте наших дітей, а й постійно підтримуєте ЗСУ. Разом ми сильні", - зазначив Юрій Фіньковський.