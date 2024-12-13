У волинській громаді збільшили надбавки за престижність вчителям і вихователям

У волинській громаді збільшили надбавки за престижність вчителям і вихователям
У одній із територіальних громад Волині збільшили надбавки за престижність педагогічним працівникам.

Про це повідомив очільник Рівненської громади Юрій Фіньковський.

"Відтепер надбавки для шкільних учителів та вихователів дитячих садочків нашої Громади зростають із 5% до 20% завдяки коштам із бюджету сільської ради. І це стало реальністю через реєстрацію нових підприємств у нашій Громаді", - йдеться у дописі.

Також Юрій Фіньковський зазначив, що пріоритети громади залишаються незмінними: підтримка ЗСУ – завжди на першому місці, безкоштовне харчування в школах – для наших дітей.

"Щиро дякуємо платникам податків за ваш внесок у розвиток Громади! І особлива подяка нашим освітянам – за те, що не лише навчаєте наших дітей, а й постійно підтримуєте ЗСУ. Разом ми сильні", - зазначив Юрій Фіньковський.

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Теги: Волинь, Рівне
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