Юні біатлоністки з Волині стали срібними призерками чемпіонату України
Сьогодні, 01:15
Команда Волині — віцечемпіони в естафеті чемпіонату України з біатлону серед юнаків та дівчат.
Про розповів голова правління федерації біатлону в Луцьку Василь Покотилець, - пише Суспільне.
Команда дівчат у складі Дар'ї Мосурець, Вікторії Поліщук та Дарини Казакової вибороли срібну нагороду в естафетній гонці молодших дівчат.
"Дуже близькими до ще однієї нагороди були хлопці: Тимофій Савонік, Артем Паніткін та Тарас Шубка. Наші хлопці поступилися на фініші бронзовим призерам естафети лише 1 секунду", — каже Василь Покотилець.
Змагання тривали з 10 по 12 березня у селі Яворів, Львівської області.
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Про розповів голова правління федерації біатлону в Луцьку Василь Покотилець, - пише Суспільне.
Команда дівчат у складі Дар'ї Мосурець, Вікторії Поліщук та Дарини Казакової вибороли срібну нагороду в естафетній гонці молодших дівчат.
"Дуже близькими до ще однієї нагороди були хлопці: Тимофій Савонік, Артем Паніткін та Тарас Шубка. Наші хлопці поступилися на фініші бронзовим призерам естафети лише 1 секунду", — каже Василь Покотилець.
Змагання тривали з 10 по 12 березня у селі Яворів, Львівської області.
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