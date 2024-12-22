Юні біатлоністки з Волині стали срібними призерками чемпіонату України

Юні біатлоністки з Волині стали срібними призерками чемпіонату України
Команда Волині — віцечемпіони в естафеті чемпіонату України з біатлону серед юнаків та дівчат.

Про розповів голова правління федерації біатлону в Луцьку Василь Покотилець, - пише Суспільне.

Команда дівчат у складі Дар'ї Мосурець, Вікторії Поліщук та Дарини Казакової вибороли срібну нагороду в естафетній гонці молодших дівчат.

"Дуже близькими до ще однієї нагороди були хлопці: Тимофій Савонік, Артем Паніткін та Тарас Шубка. Наші хлопці поступилися на фініші бронзовим призерам естафети лише 1 секунду", — каже Василь Покотилець.

Змагання тривали з 10 по 12 березня у селі Яворів, Львівської області.

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Теги: Волинь, Луцьк, Україна, спорт, біатлон
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