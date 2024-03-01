Україна представила США власні «червоні лінії» в мирних переговорах з рф, серед яких членство в НАТО

Україна представила США власні «червоні лінії» в мирних переговорах з рф, серед яких членство в НАТО
На зустрічі у Саудівській Аравії Україна, серед іншого, запевнила американську сторону, що не погодиться відмовитися від членства в НАТО у рамках імовірної "мирної угоди".

Про це повідомляє "Європейська правда", з посиланням на джерело, причетне до переговорів.

Співрозмовник ЄвроПравди наголосив, що зустріч не передбачала узгодження позиції щодо великої угоди, однак українська сторона інформувала американських партнерів про свої "червоні лінії".

"Ми питання НАТО також проговорили, і ми чітко сказали, що для України воно не може бути зняте з порядку денного", – пояснив він.

Співрозмовник ЄП також пояснив, що під час переговорів проговорювалися також інші ключові для України позиції майбутніх переговорів.

"Для України є червоні лінії – зокрема, те, що не може бути ніяких обмежень чисельності армії, і не може бути ніяких заборон щодо участі України <у міжнародних організаціях>, в тому числі в ЄС і НАТО. Питання <червоної лінії щодо> НАТО також прозвучало від Єрмака, що Росія не повинна мати право вето", – заявив він.

Раніше президент Зеленський пояснив, чому Україна у перемовинах із США погодилась на 30-денне перемир'я.

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Теги: Україна, переговори, Джида
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