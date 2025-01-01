На Запоріжжі загинув 24-річний воїн з Волині Віталій Забродський

На Запоріжжі загинув 24-річний воїн з Волині Віталій Забродський
Російсько-українська війна забрала ще одне молоде життя воїна-волинянина.

Страшну звістку повідомили на сторінці Вишнівської сільської територіальної громади.

"Зі скорботою повідомляємо, що під час виконання бойового завдання в зоні активних бойових дій загинув житель с. Глинянка, старший солдат ЗАБРОДСЬКИЙ Віталій Миколайович (2001 р.н.). Віталій залишився вірним військовій присязі, проявивши стійкість і мужність у боротьбі за Україну. Він віддав своє життя 9 березня 2025 року в районі населеного пункту Кам’янське Василівської міської територіальної громади Запорізької області, захищаючи Батьківщину", - про це йдеться у повідомленні.

Про дату та час зустрічі Героя повідомлять згодом.

З метою вшанування пам’яті Віталія Забродського у Вишнівській територіальній громаді 13–15 березня 2025 року оголошено Днями жалоби.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

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Теги: Віталій Забродський, війна, загибель, втрата
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