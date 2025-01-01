Команда луцького університету стала чемпіоном Другої ліги України з волейболу

Команда «Університет Лесі Українки» здобула титул чемпіона Другої ліги України 2024–2025 з волейболу.Упродовж 1–2 березня у Тернополі відбулися фінальні матчі Другої ліги України серед чоловічих команд сезону 2024–2025, - повідомили на сайті ВНУ.Завдяки напруженій боротьбі волейболістам луцької команди «Університет Лесі Українки» вдалося вибороти чемпіонський титул, перемігши у фіналі тернопільську команду «Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо-2».Основна гра турніру відбулася під контролем луцьких волейболістів. Хоча «Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо-2» намагалася дати відсіч, команда з Волині діяла більш злагоджено й ефективно. У кожному з трьох сетів вони перемогли (25:21, 25:20, 25:20), що принесло їм перемогу 3:0 і титул чемпіонів Другої ліги України сезону 2024–2025.До складу команди «Університет Лесі Українки» входили студентиМолода команда за два роки під керівництвом головного тренера, доцента кафедри теорії спорту та фізичної культуриздобула переконливу перемогу в чемпіонаті України серед команд Другої ліги 2024–2025.Цей успіх став можливим завдяки підтримці ректора нашого Університету, компаній ЕФЕКТ і UABRUK, а також департаменту молоді та спорту Луцької міської ради.Гравець команди «Університет Лесі Українки», третьокурсник факультету фізичної культури, спорту та здоров’явизнаний кращим блокуючим, а– гравцем MVP чемпіона Другої ліги України сезону 2024–2025.