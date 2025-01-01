Від отриманих від ракетного удару травм помер воїн з Волині Юрій Черняк

І знову важка втрата у Іваничівській громаді. Невблаганна смерть забрала життя ще одного жителя селища Іваничі.Про це повідомили на сторінці Іваничівської громади."Війна забрала життя військовослужбовця, солдатаЮрій Черняк, відданий військовій присязі на вірність українському народу, помер 01 березня 2025 року від отриманих травм, несумісних з життям, внаслідок ракетного удару на території Дніпропетровської області", - йдеться у дописі на сторінці громади.Прибуття тіла військовослужбовця додому в селище Іваничі очікують 14 березня 2025 року об 11:00 годині.Кортеж буде рухатися з м. Нововолинськ в селище Іваничі по вулицях: Вільної України (Колгоспна), Грушевського до будинку, де проживав воїн, до вулиці Незалежності, 34.Біля будинку відбудеться прощання з тілом, далі кортеж вирушить по вулицях Грушевського, залізнична площа, Заводська, Шевченка до Свято-Покровського храму селища Іваничі, де о 12.00 годині буде відслужений чин похорону. Автобус до будинку військовослужбовця буде вирушати від приміщення Іваничівської селищної ради о 10.30 годині.13-14 березня оголошенні дні жалоби з метою вшанування пам’яті померлого військовослужбовця.Колектив Інформацційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким воїна.