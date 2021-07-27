У Луцьку 4 аптеки працюють цілодобово. Адреси
Сьогодні, 19:04
Більшість аптек у Луцьку працює до 20:00–21:00. Журналісти підготували перелік аптек, які працюють допізна або ж цілодобово.
Про це misto.media повідомив директор департаменту економічної політики Борис Смаль.
У Луцьку працюють чотири цілодобові аптеки:
Волинська обласна клінічна лікарня, просп. Президента Грушевського, 21;
аптека № 102 «Волиньфармпостач», вул. Львівська, 61, тел.: +380 332 260 595;
Волинський обласний перинатальний центр (аптечний пункт № 3 «Волиньфарм»), вул. Загородня, 20, тел.: +380 503 755 137;
Луцька міська клінічна лікарня (аптека «Авіценафарм»), просп. Відродження, 13, тел.: +380 504 078 095.
Окрім того, три аптеки працюють після 21:00:
аптека № 3, «Волиньфарм», просп. Президента Грушевського, 16, до 23:00;
аптека № 10, «Волиньфарм», бульв. Івана Газюка, 1, до 22:00;
аптека № 23, «Сальве», просп. Соборності, 43, до 23:00.
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Про це misto.media повідомив директор департаменту економічної політики Борис Смаль.
У Луцьку працюють чотири цілодобові аптеки:
Волинська обласна клінічна лікарня, просп. Президента Грушевського, 21;
аптека № 102 «Волиньфармпостач», вул. Львівська, 61, тел.: +380 332 260 595;
Волинський обласний перинатальний центр (аптечний пункт № 3 «Волиньфарм»), вул. Загородня, 20, тел.: +380 503 755 137;
Луцька міська клінічна лікарня (аптека «Авіценафарм»), просп. Відродження, 13, тел.: +380 504 078 095.
Окрім того, три аптеки працюють після 21:00:
аптека № 3, «Волиньфарм», просп. Президента Грушевського, 16, до 23:00;
аптека № 10, «Волиньфарм», бульв. Івана Газюка, 1, до 22:00;
аптека № 23, «Сальве», просп. Соборності, 43, до 23:00.
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