У Луцьку 4 аптеки працюють цілодобово. Адреси

У Луцьку 4 аптеки працюють цілодобово. Адреси
Більшість аптек у Луцьку працює до 20:00–21:00. Журналісти підготували перелік аптек, які працюють допізна або ж цілодобово.

Про це misto.media повідомив директор департаменту економічної політики Борис Смаль.

У Луцьку працюють чотири цілодобові аптеки:

Волинська обласна клінічна лікарня, просп. Президента Грушевського, 21;

аптека № 102 «Волиньфармпостач», вул. Львівська, 61, тел.: +380 332 260 595;

Волинський обласний перинатальний центр (аптечний пункт № 3 «Волиньфарм»), вул. Загородня, 20, тел.: +380 503 755 137;

Луцька міська клінічна лікарня (аптека «Авіценафарм»), просп. Відродження, 13, тел.: +380 504 078 095.

Окрім того, три аптеки працюють після 21:00:

аптека № 3, «Волиньфарм», просп. Президента Грушевського, 16, до 23:00;

аптека № 10, «Волиньфарм», бульв. Івана Газюка, 1, до 22:00;

аптека № 23, «Сальве», просп. Соборності, 43, до 23:00.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, аптеки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Досьє Христецької. Епізод перший: фіктивна няня
Суд над Христецькою: 15 спроб і 2 нагадування від журналістів
«Калінка-малінка» або чому відомий волинський забудовник рекламується російською. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку 4 аптеки працюють цілодобово. Адреси
Сьогодні, 19:04
Трагедія 2 травня в Одесі: Європейський суд з прав людини визнав Україну винною
Сьогодні, 18:40
У Львові жінка опинилася в реанімації після аборту в приватній клініці
Сьогодні, 17:10
Шестеро волинян змагатимуться за поїздку в США на Олімпіаду геніїв
Сьогодні, 16:42
На Волині затримали водійку з фальшивим посвідченням
Сьогодні, 16:00
Схожі новини
Чи продадуть дитині ліки в луцьких аптеках. ЕКСПЕРИМЕНТ Чи продадуть дитині ліки в луцьких аптеках. ЕКСПЕРИМЕНТ
27 липень, 2021, 09:35
В аптеках Луцька впали ціни на ліки В аптеках Луцька впали ціни на ліки
28 квітень, 2020, 17:55
Луцькрада щоденно моніторитиме ціни в аптеках міста Луцькрада щоденно моніторитиме ціни в аптеках міста
17 березень, 2020, 08:48
Стало відомо, коли у Луцьку відключатимуть гарячу воду. ГРАФІК Стало відомо, коли у Луцьку відключатимуть гарячу воду. ГРАФІК
Сьогодні, 14:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку 4 аптеки працюють цілодобово. Адреси
Сьогодні, 19:04
 0
Трагедія 2 травня в Одесі: Європейський суд з прав людини визнав Україну винною
Сьогодні, 18:40
 0
У Львові жінка опинилася в реанімації після аборту в приватній клініці
Сьогодні, 17:10
 0
Шестеро волинян змагатимуться за поїздку в США на Олімпіаду геніїв
Сьогодні, 16:42
 0
На Волині затримали водійку з фальшивим посвідченням
Сьогодні, 16:00
 0
Медіа
відео
1/8