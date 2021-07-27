У Луцьку 4 аптеки працюють цілодобово. Адреси





Про це Борис Смаль.



У Луцьку працюють чотири цілодобові аптеки:



Волинська обласна клінічна лікарня, просп. Президента Грушевського, 21;



аптека № 102 «Волиньфармпостач», вул. Львівська, 61, тел.: +380 332 260 595;



Волинський обласний перинатальний центр (аптечний пункт № 3 «Волиньфарм»), вул. Загородня, 20, тел.: +380 503 755 137;



Луцька міська клінічна лікарня (аптека «Авіценафарм»), просп. Відродження, 13, тел.: +380 504 078 095.



Окрім того, три аптеки працюють після 21:00:



аптека № 3, «Волиньфарм», просп. Президента Грушевського, 16, до 23:00;



аптека № 10, «Волиньфарм», бульв. Івана Газюка, 1, до 22:00;



аптека № 23, «Сальве», просп. Соборності, 43, до 23:00.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Більшість аптек у Луцьку працює до 20:00–21:00. Журналісти підготували перелік аптек, які працюють допізна або ж цілодобово.Про це misto.media повідомив директор департаменту економічної політикиВолинська обласна клінічна лікарня, просп. Президента Грушевського, 21;аптека № 102 «Волиньфармпостач», вул. Львівська, 61, тел.: +380 332 260 595;Волинський обласний перинатальний центр (аптечний пункт № 3 «Волиньфарм»), вул. Загородня, 20, тел.: +380 503 755 137;Луцька міська клінічна лікарня (аптека «Авіценафарм»), просп. Відродження, 13, тел.: +380 504 078 095.аптека № 3, «Волиньфарм», просп. Президента Грушевського, 16, до 23:00;аптека № 10, «Волиньфарм», бульв. Івана Газюка, 1, до 22:00;аптека № 23, «Сальве», просп. Соборності, 43, до 23:00.

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