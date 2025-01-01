Трагедія 2 травня в Одесі: Європейський суд з прав людини визнав Україну винною





Про це йдеться в опублікованому рішенні ЄСПЛ у справі «В’ячеславова та інші проти України», пише



Суд дійшов висновку, що хоча можливості української влади 2 травня 2014 року були обмежені, вона все одно не зробила все, щоб запобігти реальному та безпосередньому ризику для життя людей.



Зокрема, в ЄСПЛ вказують, що міліція залишалася пасивною, коли активісти Антимайдану підійшли та напали на проукраїнський Марш єдності.



Крім того, Суд звернув увагу, що проросійський активіст стріляв у бік прихильників єдності України, стоячи поруч із міліцією, а згодом залишив місце події в тому самому транспортному засобі, що й високопосадовець регіональної міліції.



Також ЄСПЛ вважає, що Україна не змогла забезпечити своєчасний порятунок людей з охопленого полум’ям Будинку профспілок.



Ще одне звинувачення Суду в бік української влади — це те, що слідчі органи не доклали достатніх зусиль, щоб належним чином забезпечити, зібрати та оцінити матеріальні, судово-медичні, очевидні, фото- та відеодокази.



На думку ЄСПЛ, українські розслідування були затьмарені різними затримками та значними періодами бездіяльності.



Водночас Суд узяв до уваги твердження українського уряду, що дестабілізація ситуації в південних регіонах і в Одесі зокрема виходила від росії та колишніх українських високопосадовців, які втратили владу після Революції гідності.



Крім того, в ЄСПЛ зазначили, що сутички 2 травня 2014 року в Одесі почалися з нападу групи антимайданівців на Марш єдності під приводом того, що останні планували знищити наметове містечко проросійської організації «Куликове поле», хоча протестувальники не відхилялися від запланованого маршруту і не робили жодного кроку в напрямку містечка.



Тепер, за рішенням ЄСПЛ, Україна повинна виплатити компенсації заявникам розміром від 15 000 до 17 000 євро. Найбільшу виплату отримає Олена В’ячеславова, чий батько загинув через пожежу в Будинку профспілок. Крім того, держава має сплатити заявникам судові витрати.



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Позивачами є 28 людей, 25 з них втратили своїх близьких унаслідок зіткнень або пожежі в Будинку профспілок. Троє інших — самі зазнали опіків і травм у Будинку профспілок.



Вони скаржилися за статтею 2 Європейської конвенції з прав людини на те, що держава не змогла захистити їх життя чи життя їхніх родичів і що не було проведено ефективного внутрішнього розслідування цього питання.



Пані В’ячеславова також скаржилася на затримку видачі тіла її батька для поховання.



Серед родичів заявників були прихильники та противники Євромайдану, а можливо, й прості перехожі. Заявники часто воліли не згадувати про політичні погляди своїх родичів, пояснили в ЄСПЛ.



Про що йдеться?



2 травня 2014 року в Одесі відбулось протистояння українських і проросійських активістів. Під час сутичок у центрі Одеси та пожежі в Будинку профспілок на Куликовому полі загинули 48 людей, ще близько 200 отримали поранення. Загалом того дня постраждали майже чотириста людей.



Першими загиблими того дня стали Ігор Іванов та Андрій Бірюков. Правоохоронці, зі слів учасників подій, майже не втручалася у сутички.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) ухвалив рішення у справі про масові заворушення в Одесі 2 травня 2014 року, внаслідок яких загинуло 48 людей. За рішенням Суду, Україна повинна виплатити компенсації.Про це йдеться в опублікованому рішенні ЄСПЛ у справі «В’ячеславова та інші проти України», пише Громадське Суд дійшов висновку, що хоча можливості української влади 2 травня 2014 року були обмежені, вона все одно не зробила все, щоб запобігти реальному та безпосередньому ризику для життя людей.Зокрема, в ЄСПЛ вказують, що міліція залишалася пасивною, коли активісти Антимайдану підійшли та напали на проукраїнський Марш єдності.Крім того, Суд звернув увагу, що проросійський активіст стріляв у бік прихильників єдності України, стоячи поруч із міліцією, а згодом залишив місце події в тому самому транспортному засобі, що й високопосадовець регіональної міліції.Також ЄСПЛ вважає, що Україна не змогла забезпечити своєчасний порятунок людей з охопленого полум’ям Будинку профспілок.Ще одне звинувачення Суду в бік української влади — це те, що слідчі органи не доклали достатніх зусиль, щоб належним чином забезпечити, зібрати та оцінити матеріальні, судово-медичні, очевидні, фото- та відеодокази.На думку ЄСПЛ, українські розслідування були затьмарені різними затримками та значними періодами бездіяльності.Водночас Суд узяв до уваги твердження українського уряду, що дестабілізація ситуації в південних регіонах і в Одесі зокрема виходила від росії та колишніх українських високопосадовців, які втратили владу після Революції гідності.Крім того, в ЄСПЛ зазначили, що сутички 2 травня 2014 року в Одесі почалися з нападу групи антимайданівців на Марш єдності під приводом того, що останні планували знищити наметове містечко проросійської організації «Куликове поле», хоча протестувальники не відхилялися від запланованого маршруту і не робили жодного кроку в напрямку містечка.Тепер, за рішенням ЄСПЛ, Україна повинна виплатити компенсації заявникам розміром від 15 000 до 17 000 євро. Найбільшу виплату отримає Олена В’ячеславова, чий батько загинув через пожежу в Будинку профспілок. Крім того, держава має сплатити заявникам судові витрати.Позивачами є 28 людей, 25 з них втратили своїх близьких унаслідок зіткнень або пожежі в Будинку профспілок. Троє інших — самі зазнали опіків і травм у Будинку профспілок.Вони скаржилися за статтею 2 Європейської конвенції з прав людини на те, що держава не змогла захистити їх життя чи життя їхніх родичів і що не було проведено ефективного внутрішнього розслідування цього питання.Пані В’ячеславова також скаржилася на затримку видачі тіла її батька для поховання.Серед родичів заявників були прихильники та противники Євромайдану, а можливо, й прості перехожі. Заявники часто воліли не згадувати про політичні погляди своїх родичів, пояснили в ЄСПЛ.2 травня 2014 року в Одесі відбулось протистояння українських і проросійських активістів. Під час сутичок у центрі Одеси та пожежі в Будинку профспілок на Куликовому полі загинули 48 людей, ще близько 200 отримали поранення. Загалом того дня постраждали майже чотириста людей.Першими загиблими того дня стали Ігор Іванов та Андрій Бірюков. Правоохоронці, зі слів учасників подій, майже не втручалася у сутички.

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