Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 14 березня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 14 березня



Луцьк



Хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вдень помірний дощ.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вночі та вранці пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 10-12° тепла.



Область



Хмарна погода з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ, вдень помірний дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вночі та вранці пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 8-13° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 14 березня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вдень помірний дощ.Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вночі та вранці пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 10-12° тепла.Хмарна погода з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ, вдень помірний дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вночі та вранці пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 8-13° тепла.

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