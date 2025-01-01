Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 14 березня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 14 березня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 14 березня
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вдень помірний дощ.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вночі та вранці пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 10-12° тепла.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ, вдень помірний дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вночі та вранці пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 8-13° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 14 березня
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вдень помірний дощ.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вночі та вранці пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 10-12° тепла.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ, вдень помірний дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вночі та вранці пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 8-13° тепла.
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