Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 14 березня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 14 березня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 14 березня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 14 березня

Луцьк

Хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вдень помірний дощ.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вночі та вранці пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 10-12° тепла.

Область

Хмарна погода з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ, вдень помірний дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вночі та вранці пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 8-13° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Погода, Луцьк, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Досьє Христецької. Епізод перший: фіктивна няня
Суд над Христецькою: 15 спроб і 2 нагадування від журналістів
«Калінка-малінка» або чому відомий волинський забудовник рекламується російською. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Від отриманих від ракетного удару травм помер воїн з Волині Юрій Черняк
Сьогодні, 20:35
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 14 березня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку 4 аптеки працюють цілодобово. Адреси
Сьогодні, 19:04
Трагедія 2 травня в Одесі: Європейський суд з прав людини визнав Україну винною
Сьогодні, 18:40
У Львові жінка опинилася в реанімації після аборту в приватній клініці
Сьогодні, 17:10
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 13 березня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 13 березня
12 березень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 12 березня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 12 березня
11 березень, 20:15
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 11 березня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 11 березня
10 березень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 10 березня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 10 березня
09 березень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Від отриманих від ракетного удару травм помер воїн з Волині Юрій Черняк
Сьогодні, 20:35
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 14 березня
Сьогодні, 20:00
 0
У Луцьку 4 аптеки працюють цілодобово. Адреси
Сьогодні, 19:04
 0
Трагедія 2 травня в Одесі: Європейський суд з прав людини визнав Україну винною
Сьогодні, 18:40
 0
У Львові жінка опинилася в реанімації після аборту в приватній клініці
Сьогодні, 17:10
 0
Медіа
відео
1/8