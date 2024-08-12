Шестеро волинян змагатимуться за поїздку в США на Олімпіаду геніїв





Результати конкурсу оголосили 11 березня, повідомили у коментарі Андрій Роговський та Антон Євтушок.



Старшокласники представляли роботів, які були запрограмовані на очищення території від сміття. Одного робота моделювали двоє дітей.



Тренери готували до конкурсу три команди. Усі зайняли призові місця:



золото — Олег Павлик, Василь Капітан (учні Луцького ліцею № 9);



срібло — Назарій Мазурок, Михайло Мельник (учні Луцького ліцею № 9);



срібло — Іванка Хотинська (учениця Заборольського ліцею № 32) та Олександр Климчук (учень Луцького ліцею № 26).



До всеукраїнського конкурсу допустили дев’ять команд, третина з них — із Волині. Інші — з Черкаської, Полтавської, Сумської та Київської областей.



Конкурс у категорії робототехніки проходив ще 11 лютого. А за два тижні організатори мають повідомити, хто поїде представляти Україну в США. Старшокласники мають пройти співбесіду. Якщо їх рівень англійської недостатній — їх можуть не допустити до участі. До слова, конкурс в США буде проходити у червні.



Крім того, учениця Антона Євтушка Юлія Борисюк (Луцький ліцей № 4) виборола 3 місце у категорії «Промова».



Торік двоє лучан стали переможцями в США. Дмитро Назарук та Юліан Головчук змайстрували робота з лего і запрограмували його. Хлопці виграли грант у 20 тисяч доларів для навчання в Рочерстерськму університеті (де були змагання), який покриває частину витрат.



Про конкурс



GENIUS Olympiad Ukraine — це найбільший конкурс проєктів екологічного спрямування у світі для школярів 8–11 класів, який щороку проводиться у Сполучених Штатах Америки з 2011 року.



Змагатися можна у таких категоріях:



наука;



робототехніка;



бізнес;



музика;



короткий фільм;



мистецтво;



промова;



програмування;



креативне письмо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Шестеро волинян — у трійці лідерів всеукраїнського конкурсу «Олімпіада геніїв України». Старшокласники змагалися у категорії робототехніки.Результати конкурсу оголосили 11 березня, повідомили у коментарі misto.media тренери школярівтаСтаршокласники представляли роботів, які були запрограмовані на очищення території від сміття. Одного робота моделювали двоє дітей.Тренери готували до конкурсу три команди. Усі зайняли призові місця:золото —(учні Луцького ліцею № 9);срібло —(учні Луцького ліцею № 9);срібло —(учениця Заборольського ліцею № 32) та(учень Луцького ліцею № 26).До всеукраїнського конкурсу допустили дев’ять команд, третина з них — із Волині. Інші — з Черкаської, Полтавської, Сумської та Київської областей.Конкурс у категорії робототехніки проходив ще 11 лютого. А за два тижні організатори мають повідомити, хто поїде представляти Україну в США. Старшокласники мають пройти співбесіду. Якщо їх рівень англійської недостатній — їх можуть не допустити до участі. До слова, конкурс в США буде проходити у червні.Крім того, учениця Антона Євтушка Юлія Борисюк (Луцький ліцей № 4) виборола 3 місце у категорії «Промова».Торік двоє лучан стали переможцями в США. Дмитро Назарук та Юліан Головчук змайстрували робота з лего і запрограмували його. Хлопці виграли грант у 20 тисяч доларів для навчання в Рочерстерськму університеті (де були змагання), який покриває частину витрат.GENIUS Olympiad Ukraine — це найбільший конкурс проєктів екологічного спрямування у світі для школярів 8–11 класів, який щороку проводиться у Сполучених Штатах Америки з 2011 року.наука;робототехніка;бізнес;музика;короткий фільм;мистецтво;промова;програмування;креативне письмо.

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