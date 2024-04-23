На Волині затримали водійку з фальшивим посвідченням





Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.



Учора, 12 березня, близько 16-ї години на автодорозі Н-17 поліцейські зупинили автомобіль Volkswagen, водійка якого порушила ПДР.



Під час перевірки документів інспектори виявили посвідчення водія з ознаками підробки.



Окрім візуальних невідповідностей, патрульні встановили за наявними базами, що такого водійського посвідчення не існує.



На місце події викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з’ясування всіх обставин.



Використання підроблених документів тягне за собою кримінальну відповідальність за ст. 358 ККУ

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині патрульні виявили посвідчення водія з ознаками підробки.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Учора, 12 березня, близько 16-ї години на автодорозі Н-17 поліцейські зупинили автомобіль Volkswagen, водійка якого порушила ПДР.Під час перевірки документів інспектори виявили посвідчення водія з ознаками підробки.Окрім візуальних невідповідностей, патрульні встановили за наявними базами, що такого водійського посвідчення не існує.На місце події викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з’ясування всіх обставин.Використання підроблених документів тягне за собою кримінальну відповідальність за ст. 358 ККУ

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