На Волині затримали водійку з фальшивим посвідченням

На Волині затримали водійку з фальшивим посвідченням
На Волині патрульні виявили посвідчення водія з ознаками підробки.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Учора, 12 березня, близько 16-ї години на автодорозі Н-17 поліцейські зупинили автомобіль Volkswagen, водійка якого порушила ПДР.

Під час перевірки документів інспектори виявили посвідчення водія з ознаками підробки.

Окрім візуальних невідповідностей, патрульні встановили за наявними базами, що такого водійського посвідчення не існує.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з’ясування всіх обставин.

Використання підроблених документів тягне за собою кримінальну відповідальність за ст. 358 ККУ

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Теги: Волинь, водій, посвідчення
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