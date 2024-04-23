На Волині затримали водійку з фальшивим посвідченням
Сьогодні, 16:00
На Волині патрульні виявили посвідчення водія з ознаками підробки.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Учора, 12 березня, близько 16-ї години на автодорозі Н-17 поліцейські зупинили автомобіль Volkswagen, водійка якого порушила ПДР.
Під час перевірки документів інспектори виявили посвідчення водія з ознаками підробки.
Окрім візуальних невідповідностей, патрульні встановили за наявними базами, що такого водійського посвідчення не існує.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з’ясування всіх обставин.
Використання підроблених документів тягне за собою кримінальну відповідальність за ст. 358 ККУ
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Учора, 12 березня, близько 16-ї години на автодорозі Н-17 поліцейські зупинили автомобіль Volkswagen, водійка якого порушила ПДР.
Під час перевірки документів інспектори виявили посвідчення водія з ознаками підробки.
Окрім візуальних невідповідностей, патрульні встановили за наявними базами, що такого водійського посвідчення не існує.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з’ясування всіх обставин.
Використання підроблених документів тягне за собою кримінальну відповідальність за ст. 358 ККУ
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