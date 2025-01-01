Австралія передала Волині 166 квадратних метрів штучної шкіри

Австралія передала Волині 166 квадратних метрів штучної шкіри
В рамках проєкту SPILNO Волинська область отримає понад 166 квадратних метрів штучної шкіри BТМ від австралійського виробника POLYNOVO.

Такої домовленості досягнули заступник голови Волинської облвійськадміністрації, керівник Ради волонтерів і благодійників при ОВА Роман Романюк, його колега Назар Романюк та медичний волонтер Рудольф Мигович.

Про потребу у штучній шкірі йшла мова під час відвідин головою ОВА Іваном Рудницьким опікового відділення КП «Медичне об’єднання Луцької міської територіальної громади» 11 березня.

Завдяки спільним зусиллям частково цю потребу вдасться закрити за допомоги меценатів з Австралії.

Під час перемовин з Миговичем домовилися про те, що австралійські медики проведуть онлайн-тренінг для волинських лікарів, а до 17 березня в Луцьк прибуде перша партія штучної шкіри.

Штучна шкіра є надзвичайно важливим матеріалом, особливо в умовах воєнного часу. Вона дозволяє ефективно лікувати опіки різного ступеня, зменшуючи ризик інфекцій та прискорюючи процес загоєння. Її використання допомагає покращити якість життя пацієнтів, які отримали важкі травми.

Австралія передала Волині 166 квадратних метрів штучної шкіри

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