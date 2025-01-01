Австралія передала Волині 166 квадратних метрів штучної шкіри

В рамках проєкту SPILNO Волинська область отримає понад 166 квадратних метрів штучної шкіри BТМ від австралійського виробника POLYNOVO.Такої домовленості досягнули заступник голови Волинської облвійськадміністрації, керівник Ради волонтерів і благодійників при ОВА, його колегата медичний волонтерПро потребу у штучній шкірі йшла мова під час відвідин головою ОВАопікового відділення КП «Медичне об’єднання Луцької міської територіальної громади» 11 березня.Завдяки спільним зусиллям частково цю потребу вдасться закрити за допомоги меценатів з Австралії.Під час перемовин з Миговичем домовилися про те, що австралійські медики проведуть онлайн-тренінг для волинських лікарів, а до 17 березня в Луцьк прибуде перша партія штучної шкіри.Штучна шкіра є надзвичайно важливим матеріалом, особливо в умовах воєнного часу. Вона дозволяє ефективно лікувати опіки різного ступеня, зменшуючи ризик інфекцій та прискорюючи процес загоєння. Її використання допомагає покращити якість життя пацієнтів, які отримали важкі травми.