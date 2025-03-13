Помічник путіна заявив, що росія не хоче тимчасового перемир’я

володимира путіна Юрій Ушаков заявив, що Москва не хоче тимчасового перемир'я з Україною, а начебто зацікавлена в довгостроковому врегулюванні.



Про це пише російський "Інтерфакс", який цитує Ушакова, повідомляє



"Якісь кроки, які імітують мирні дії, мені здається, нікому не потрібні в даній ситуації", - йдеться в повідомленні.



Він додав, що мета Росії – це "довгострокове мирне врегулювання", яке має враховувати "законні інтереси" РФ.



Ушаков зазначив, що під час розмови з радником із нацбезпеки США Майком Волтцем виклав позицію РФ щодо цього. "Виклав нашу позицію з приводу того, що це (призупинення вогню – ред.) ні що інше як тимчасовий перепочинок для українських військових, більше нічого", - сказав Ушаков.



Також Ушаков заявив, що путін можливо пізніше у четвер під час спілкування з медіа озвучить більш детально позицію Росії.



За підсумками зустрічі у Саудівській Аравії 11 березня Україна погодилась на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія теж піде на такий крок.



Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Штати передадуть Росії пропозицію про "припинення вогню" та сподіваються на її згоду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Помічник російського лідеразаявив, що Москва не хоче тимчасового перемир'я з Україною, а начебто зацікавлена в довгостроковому врегулюванні.Про це пише російський "Інтерфакс", який цитує Ушакова, повідомляє Українська правда "Якісь кроки, які імітують мирні дії, мені здається, нікому не потрібні в даній ситуації", - йдеться в повідомленні.Він додав, що мета Росії – це "довгострокове мирне врегулювання", яке має враховувати "законні інтереси" РФ.Ушаков зазначив, що під час розмови з радником із нацбезпеки США Майком Волтцем виклав позицію РФ щодо цього. "Виклав нашу позицію з приводу того, що це (призупинення вогню – ред.) ні що інше як тимчасовий перепочинок для українських військових, більше нічого", - сказав Ушаков.Також Ушаков заявив, що путін можливо пізніше у четвер під час спілкування з медіа озвучить більш детально позицію Росії.За підсумками зустрічі у Саудівській Аравії 11 березня Україна погодилась на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія теж піде на такий крок.Державний секретар СШАзаявив, що Штати передадуть Росії пропозицію про "припинення вогню" та сподіваються на її згоду.

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