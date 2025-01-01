У Луцьку попрощалися з Героєм Святославом Каразією

У Луцьку попрощалися з Героєм Святославом Каразією
Луцька громада попрощалася із захисником України Святославом Каразією.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

Жителі міської територіальної громади провели в останню дорогу військовослужбовця Святослава Каразію, який загинув на війні із загарбницькою росією. Сьогодні, 13 березня, Героя відспівали в церкві Святого Івана Хрестителя села Прилуцьке.

Військовослужбовець Каразія Святослав Святославович (01.09.1978 року народження) загинув 1 березня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Зелене Донецької області.

До спільної молитви за упокій душі спочилого захисника разом із родиною, односельчанами, бойовими побратимами долучився секретар Луцької міської ради Юрій Безпятко.

Поховали Героя на кладовищі села Прилуцьке.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
У Луцьку попрощалися з Героєм Святославом Каразією
У Луцьку попрощалися з Героєм Святославом Каразією
У Луцьку попрощалися з Героєм Святославом Каразією
У Луцьку попрощалися з Героєм Святославом Каразією
У Луцьку попрощалися з Героєм Святославом Каразією


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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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