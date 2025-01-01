Стало відомо, коли у Луцьку відключатимуть гарячу воду. ГРАФІК





Графік припинення подачі гарячої води від котелень та центральних теплових пунктів ДКП «Луцьктепло» для жителів Луцька затвердили на засіданні виконавчого комітету Луцької міськради 12 березня, пише



Гарячу воду відключатимуть через профілактичні ремонти теплових мереж у міжопалювальний період.



Зараз до квартир лучан гарячу воду подають від котелень і центральних теплових пунктів щодня з 06:00 до 22:00.



Графіки відключень:



Центральні теплові пункти від котелень на вул. Івана Корсака, 2; вул. Конякіна, 24-К — 30 червня—28 липня.



Центральні теплові пункти від котельні на вул. Магістральній, 56 — 2 червня—23 червня.



Котельні:



вул. Зоряна, 3-А — 7 липня—21 липня;



вул. Банкова, 10-Г — 7 липня—21 липня;



вул. 8-го Березня, 3 — 19 травня—2 червня;



вул. Свободи, 29 — 2 червня—16 червня;



просп. Відродження, 15-Б — 16 червня—30 червня;



вул. Загородня, 3-А — 16 червня—30 червня;



вул. Княгині Ольги, 15-Б — 2 червня—16 червня;



вул. Незалежності, 6 — 28 липня—11 серпня;



вул. Задворецька, 13 — 28 липня—11 серпня;



вул. Ковельська, 68-Б — 5 серпня—18 серпня;



вул. Дубнівська, 32-Б — 5 серпня—18 серпня;



вул. Кривий Вал, 13-Б — 3 липня—16 липня;



вул. Шевченка, 3-А — 1 серпня—14 серпня;



вул. Шевченка, 40 — 30 червня—14 липня;



вул. Лесі Українки, 67 — 11 серпня—25 серпня;



вул. Мялковського Миколи, 10 — 11 серпня—25 серпня;



вул. Коцюбинського, 9-А — 10 червня—23 червня;



вул. Державності, 114-К — 9 червня—23 червня;



вул. Володимирська, 100-Б — 28 липня—11 серпня;



пров. Старицького, 6 — 19 травня—2 червня;



вул. Новочерчицька, 1-А — 26 травня—9 червня;



вул. Анатолія Козяра, 2-К — 19 червня—2 липня;



Дахові котельні на:



вул. Кравчука, 11-В — 3 липня—16 липня;



вул. Кравчука, 11-Б — 10 червня—23 червня;



вул. Захисників України, 20-А — 20 травня—2 червня;



вул. Героїв-добровольців, 4-В — 13 травня—26 травня;



вул. Героїв-добровольців, 4-Д — 1 серпня—14 серпня;



вул. Ковельська, 47-А — 20 травня—2 червня;



вул. Дубнівська, 15 — 13 травня—26 травня.

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