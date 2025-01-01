Окупанти поширили чергове відео з імовірною стратою беззбройних українських полонених, — Лубінець

Окупанти поширили чергове відео з імовірною стратою беззбройних українських полонених, — Лубінець
У соцмережах шириться відео з імовірною стратою щонайменше 5 беззбройних українських військовослужбовців, які потрапили в полон до росіян.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, пише Громадське.

«Ми вкотре бачимо цинічну зневагу до міжнародного гуманітарного права зі сторони армії рф. Ті, хто дає накази та виконує такі звірства, повинні нести сувору відповідальність», — заявив він.

Омбудсмен направив листи до ООН та МКЧХ, аби воєнний злочин був зафіксований.

Якщо ви стали свідком або маєте будь-яку інформацію щодо цього злочину проти українських військовослужбовців, омбудсмен закликає негайно повідомити про це на «гарячу лінію» за номером 0800 50 17 20.

Страти полонених українських бійців

Станом на листопад 2024 року правоохоронці розслідували 53 кримінальні провадження за фактами розстрілу 177 військових. Лише у жовтні-листопаді зареєстрували 13 таких проваджень щодо 54 бійців.

Минулоріч кількість кримінальних проваджень, відкритих за фактами вбивств українських військовополонених росіянами, зросла у понад 4 рази, якщо порівняти з 2022 і 2023 роками.

Відомо, що до суду скерували 3 обвинувальні акти. Суди Чернігівської області винесли два вироки про довічне позбавлення волі для росіян, які у березні 2022-го вбили полонених під час окупації сіл Слобода й Лукашівка.

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Теги: Росія, Україна, війна
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