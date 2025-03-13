Дрони ГУР уразили замасковане виробництво безпілотників у Росії, – ЗМІ





Про це повідомив співрозмовник



За словами джерела, виробничі лінії для збірки безпілотників окупанти розмістили в цехах заводу "Калузький газобетон".



Першими про потужні вибухи та пожежу на заводі повідомили місцеві мешканці у соціальних мережах. Очевидці встигли навіть зафіксувати на відео та розмістити в пабліках відео влучання та сильної пожежі на території заводу.



Калузькі пабліки разом з поширенням відео з місця події повідомили про падіння уламків та пожежу в "будівлях промислового підприємства".



Через атаку БПЛА в аеропорту Калуги був введений план "Ковёр" – тобто скасовані усі рейси з 21-ї вечора 12 березня до 6-ї ранку 13 березня.



Губернатор Калузької області вранці підтвердив нічну атаку безпілотників на регіон, влучання у промислове підприємство, інфраструктурний об'єкт зв'язку та енергетики.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Далекобійні ударні дрони Головного управління розвідки ввечері 12 березня завдали ударів по місцю виробництва БПЛА в селищі Обухово Дзержинського району Калузької області РФ.Про це повідомив співрозмовник "Української правди" в спецслужбах.За словами джерела, виробничі лінії для збірки безпілотників окупанти розмістили в цехах заводу "Калузький газобетон".Першими про потужні вибухи та пожежу на заводі повідомили місцеві мешканці у соціальних мережах. Очевидці встигли навіть зафіксувати на відео та розмістити в пабліках відео влучання та сильної пожежі на території заводу.Калузькі пабліки разом з поширенням відео з місця події повідомили про падіння уламків та пожежу в "будівлях промислового підприємства".Через атаку БПЛА в аеропорту Калуги був введений план "Ковёр" – тобто скасовані усі рейси з 21-ї вечора 12 березня до 6-ї ранку 13 березня.Губернатор Калузької області вранці підтвердив нічну атаку безпілотників на регіон, влучання у промислове підприємство, інфраструктурний об'єкт зв'язку та енергетики.

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