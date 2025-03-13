Дрони ГУР уразили замасковане виробництво безпілотників у Росії, – ЗМІ
Сьогодні, 13:08
Далекобійні ударні дрони Головного управління розвідки ввечері 12 березня завдали ударів по місцю виробництва БПЛА в селищі Обухово Дзержинського району Калузької області РФ.
Про це повідомив співрозмовник "Української правди" в спецслужбах.
За словами джерела, виробничі лінії для збірки безпілотників окупанти розмістили в цехах заводу "Калузький газобетон".
Першими про потужні вибухи та пожежу на заводі повідомили місцеві мешканці у соціальних мережах. Очевидці встигли навіть зафіксувати на відео та розмістити в пабліках відео влучання та сильної пожежі на території заводу.
Калузькі пабліки разом з поширенням відео з місця події повідомили про падіння уламків та пожежу в "будівлях промислового підприємства".
Через атаку БПЛА в аеропорту Калуги був введений план "Ковёр" – тобто скасовані усі рейси з 21-ї вечора 12 березня до 6-ї ранку 13 березня.
Губернатор Калузької області вранці підтвердив нічну атаку безпілотників на регіон, влучання у промислове підприємство, інфраструктурний об'єкт зв'язку та енергетики.
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Про це повідомив співрозмовник "Української правди" в спецслужбах.
За словами джерела, виробничі лінії для збірки безпілотників окупанти розмістили в цехах заводу "Калузький газобетон".
Першими про потужні вибухи та пожежу на заводі повідомили місцеві мешканці у соціальних мережах. Очевидці встигли навіть зафіксувати на відео та розмістити в пабліках відео влучання та сильної пожежі на території заводу.
Калузькі пабліки разом з поширенням відео з місця події повідомили про падіння уламків та пожежу в "будівлях промислового підприємства".
Через атаку БПЛА в аеропорту Калуги був введений план "Ковёр" – тобто скасовані усі рейси з 21-ї вечора 12 березня до 6-ї ранку 13 березня.
Губернатор Калузької області вранці підтвердив нічну атаку безпілотників на регіон, влучання у промислове підприємство, інфраструктурний об'єкт зв'язку та енергетики.
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