На Волині затримали двох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон

На Волині затримали двох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон
На Волині прикордонники затримали двох молодиків, які збиралися незаконно перетнути кордон.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

Учора військовослужбовці Волинського прикордонного загону припинили спробу порушення держрубежу.

Двох невідомих осіб в прикордонні Ковельського району виявив наряд одного з прикордонних підрозділів. Чоловіки рухалися в бік кордону, який, як згодом з'ясувалося, планували перейти у незаконний спосіб. Правопорушниками виявилися 21-річний мешканець Вінниці та 23-річний житель Донецької області.
На Волині затримали двох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон

Відносно затриманих прикордонники склали адмінпротоколи за спробу незаконного перетинання державного кордону України. Міру покарання визначить суд.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, кордон, ухилянти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Досьє Христецької. Епізод перший: фіктивна няня
Суд над Христецькою: 15 спроб і 2 нагадування від журналістів
«Калінка-малінка» або чому відомий волинський забудовник рекламується російською. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Дрони ГУР уразили замасковане виробництво безпілотників у Росії, – ЗМІ
Сьогодні, 13:08
На Волині у скутериста в сумці виявили гранату: боєприпас знайшли ще в одного чоловіка, яки дебоширив вдома
Сьогодні, 12:32
На Волині затримали двох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон
Сьогодні, 12:07
У Кривому Розі росіяни поцілили в будівлю сервісного центру Пенсійного фонду: четверо поранених
Сьогодні, 11:55
На прибирання снігу і посипання доріг у Луцькій громаді витратили майже 1,8 млн грн
Сьогодні, 11:13
Схожі новини
25-річний волинянин за сім тисяч доларів переправляв чоловіків за кордон 25-річний волинянин за сім тисяч доларів переправляв чоловіків за кордон
28 січень, 12:07
Волинянин з групою ухилянтів хотів незаконно втекти до Угорщини. ВІДЕО Волинянин з групою ухилянтів хотів незаконно втекти до Угорщини. ВІДЕО
12 грудень, 2024, 05:28
На Волині затримали трьох чоловіків, котрі намагались незаконно потрапити до Польщі На Волині затримали трьох чоловіків, котрі намагались незаконно потрапити до Польщі
23 вересень, 2024, 17:06
Переправляли ухилянтів за 5 тисяч доларів: на Волині двом чоловікам повідомили про підозру Переправляли ухилянтів за 5 тисяч доларів: на Волині двом чоловікам повідомили про підозру
25 березень, 2024, 16:39
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку закриють 10 магазинів «Галя Балувана»
Сьогодні, 13:20
 0
Дрони ГУР уразили замасковане виробництво безпілотників у Росії, – ЗМІ
Сьогодні, 13:08
 0
На Волині у скутериста в сумці виявили гранату: боєприпас знайшли ще в одного чоловіка, яки дебоширив вдома
Сьогодні, 12:32
 0
На Волині затримали двох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон
Сьогодні, 12:07
 0
У Кривому Розі росіяни поцілили в будівлю сервісного центру Пенсійного фонду: четверо поранених
Сьогодні, 11:55
 0
Медіа
відео
1/8