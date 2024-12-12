На Волині затримали двох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон





Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.



Учора військовослужбовці Волинського прикордонного загону припинили спробу порушення держрубежу.



Двох невідомих осіб в прикордонні Ковельського району виявив наряд одного з прикордонних підрозділів. Чоловіки рухалися в бік кордону, який, як згодом з'ясувалося, планували перейти у незаконний спосіб. Правопорушниками виявилися 21-річний мешканець Вінниці та 23-річний житель Донецької області.



Відносно затриманих прикордонники склали адмінпротоколи за спробу незаконного перетинання державного кордону України. Міру покарання визначить суд.

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