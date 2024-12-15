На прибирання снігу і посипання доріг у Луцькій громаді витратили майже 1,8 млн грн
Сьогодні, 11:13
Минулої зими луцькі комунальники на очищення вулиць від снігу та ожеледиці витратили майже 2 тис. тонн щебенево-соляної суміші і пального на майже півмільйона гривень. Втім, у міський відділ комунікацій надходили звернення від людей з проханням прибирати краще.
Про це у відповіді на запит misto.media повідомили у Луцькій міській раді.
У період з грудня 2024 по лютий 2025 року придбали:
14 т солі технічної на суму 48 тис. грн;
1 155 т щебенево-технічної суміші на 1, 3 млн грн;
9 186,66 л пального на 405 тис. грн.
Всього за цей період використали:
655,3 т технічної солі;
1 986,06 т щебенево-соляної суміші;
9 186,66 л пального.
На ці роботи використали запаси сумішей з попереднього сезону.
Зауваження від громадян
Жителі громади звертались з проханням до комунальників краще прибирати вулиці від снігу та ожеледиці.
За цей сезон у відділ комунікацій «15-80» департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» Луцької міської ради надійшло 81 таке звернення.
Найбільше зафіксували звернень щодо прибирання на:
просп. Президента Грушевського;
просп. Соборності;
вул. Івана Франка;
вул. Володимира Івасюка;
вул. Будівельників;
вул. Лесі Українки;
пров. 1-й Малоомелянівський.
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Про це у відповіді на запит misto.media повідомили у Луцькій міській раді.
У період з грудня 2024 по лютий 2025 року придбали:
14 т солі технічної на суму 48 тис. грн;
1 155 т щебенево-технічної суміші на 1, 3 млн грн;
9 186,66 л пального на 405 тис. грн.
Всього за цей період використали:
655,3 т технічної солі;
1 986,06 т щебенево-соляної суміші;
9 186,66 л пального.
На ці роботи використали запаси сумішей з попереднього сезону.
Зауваження від громадян
Жителі громади звертались з проханням до комунальників краще прибирати вулиці від снігу та ожеледиці.
За цей сезон у відділ комунікацій «15-80» департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» Луцької міської ради надійшло 81 таке звернення.
Найбільше зафіксували звернень щодо прибирання на:
просп. Президента Грушевського;
просп. Соборності;
вул. Івана Франка;
вул. Володимира Івасюка;
вул. Будівельників;
вул. Лесі Українки;
пров. 1-й Малоомелянівський.
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