На прибирання снігу і посипання доріг у Луцькій громаді витратили майже 1,8 млн грн





Про це у відповіді на запит



У період з грудня 2024 по лютий 2025 року придбали:



14 т солі технічної на суму 48 тис. грн;



1 155 т щебенево-технічної суміші на 1, 3 млн грн;



9 186,66 л пального на 405 тис. грн.



Всього за цей період використали:



655,3 т технічної солі;



1 986,06 т щебенево-соляної суміші;



9 186,66 л пального.



На ці роботи використали запаси сумішей з попереднього сезону.



Зауваження від громадян



Жителі громади звертались з проханням до комунальників краще прибирати вулиці від снігу та ожеледиці.



За цей сезон у відділ комунікацій «15-80» департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» Луцької міської ради надійшло 81 таке звернення.



Найбільше зафіксували звернень щодо прибирання на:



просп. Президента Грушевського;



просп. Соборності;



вул. Івана Франка;



вул. Володимира Івасюка;



вул. Будівельників;



вул. Лесі Українки;



пров. 1-й Малоомелянівський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Минулої зими луцькі комунальники на очищення вулиць від снігу та ожеледиці витратили майже 2 тис. тонн щебенево-соляної суміші і пального на майже півмільйона гривень. Втім, у міський відділ комунікацій надходили звернення від людей з проханням прибирати краще.Про це у відповіді на запит misto.media повідомили у Луцькій міській раді.14 т солі технічної на суму 48 тис. грн;1 155 т щебенево-технічної суміші на 1, 3 млн грн;9 186,66 л пального на 405 тис. грн.655,3 т технічної солі;1 986,06 т щебенево-соляної суміші;9 186,66 л пального.На ці роботи використали запаси сумішей з попереднього сезону.Жителі громади звертались з проханням до комунальників краще прибирати вулиці від снігу та ожеледиці.За цей сезон у відділ комунікацій «15-80» департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» Луцької міської ради надійшло 81 таке звернення.Найбільше зафіксували звернень щодо прибирання на:просп. Президента Грушевського;просп. Соборності;вул. Івана Франка;вул. Володимира Івасюка;вул. Будівельників;вул. Лесі Українки;пров. 1-й Малоомелянівський.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію