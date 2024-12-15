На прибирання снігу і посипання доріг у Луцькій громаді витратили майже 1,8 млн грн

На прибирання снігу і посипання доріг у Луцькій громаді витратили майже 1,8 млн грн
Минулої зими луцькі комунальники на очищення вулиць від снігу та ожеледиці витратили майже 2 тис. тонн щебенево-соляної суміші і пального на майже півмільйона гривень. Втім, у міський відділ комунікацій надходили звернення від людей з проханням прибирати краще.

Про це у відповіді на запит misto.media повідомили у Луцькій міській раді.

У період з грудня 2024 по лютий 2025 року придбали:

14 т солі технічної на суму 48 тис. грн;

1 155 т щебенево-технічної суміші на 1, 3 млн грн;

9 186,66 л пального на 405 тис. грн.

Всього за цей період використали:

655,3 т технічної солі;

1 986,06 т щебенево-соляної суміші;

9 186,66 л пального.

На ці роботи використали запаси сумішей з попереднього сезону.

Зауваження від громадян

Жителі громади звертались з проханням до комунальників краще прибирати вулиці від снігу та ожеледиці.

За цей сезон у відділ комунікацій «15-80» департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» Луцької міської ради надійшло 81 таке звернення.

Найбільше зафіксували звернень щодо прибирання на:

просп. Президента Грушевського;

просп. Соборності;

вул. Івана Франка;

вул. Володимира Івасюка;

вул. Будівельників;

вул. Лесі Українки;

пров. 1-й Малоомелянівський.

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Теги: Луцька громада, прибирання
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