Лиса знайшли собаки: на території двох громад Волині - карантин через сказ





Про це Сергій Євчук. З його слів, епізоотична ситуація контрольована.



Обмеження встановили в урочищах Румен і Галагора Маневицької громади та урочищі Камінь-Каширської громади. Карантин триватиме 2 місяці, якщо не виявлять нових випадків.



Хвору тварину, зі слів посадовця, виявив житель села Залазько, який гуляв із домашніми псами поблизу одного з урочищ. Через те, що собаки мали контакт із лисом, їм провели повторну вакцинацію проти сказу, хоч і домашні тварини вже мали щеплення.



Волинянин, який знайшов лиса, звернувся до спеціалістів Держпродспоживслужби. Результати лабораторного аналізу у Волинській регіональній державній лабораторії підтвердили у лисиці вірусне захворювання.



Як додав виконувач обов'язків начальника райуправління Держпродспоживслужби області Сергій Євчук, від початку 2025 року на території Камінь-Каширського району провакцинували проти сказу 7 194 домашніх тварин: 3501 кота/кішок і 3693 собаки.



Що робити у випадку покусу дикої тварини



У Міністерстві охорони здоров'я зазначають: захворіти на сказ може людина або тварина, якщо їх укусить, подряпає або ослинить пошкоджену шкіру інфікована тварина. На сказ можуть захворіти всі ссавці, тож кажани, лисиці, собаки, коти, їжаки, білки, гризуни й інші представники фауни — потенційно можуть бути хворими на сказ. Це може бути як дика тварина, так і домашня, якщо її не вакцинували.



Для недопущення сказу серед свійських тварин власникам необхідно щороку робити щеплення всім домашнім улюбленцям, починаючи з 3-місячного віку. Для проведення щеплення тварині необхідно звернутися до лікарень ветеринарної медицини Держпродспоживслужби.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На території двох громад Камінь-Каширського району запровадили карантин через випадок сказу в лиса. Це третій випадок у районі від початку року.Про це Суспільному розповів виконувач обов'язків начальника районного управління ГУ Держпродспоживслужби у Волинській області. З його слів, епізоотична ситуація контрольована.Обмеження встановили в урочищах Румен і Галагора Маневицької громади та урочищі Камінь-Каширської громади. Карантин триватиме 2 місяці, якщо не виявлять нових випадків.Хвору тварину, зі слів посадовця, виявив житель села Залазько, який гуляв із домашніми псами поблизу одного з урочищ. Через те, що собаки мали контакт із лисом, їм провели повторну вакцинацію проти сказу, хоч і домашні тварини вже мали щеплення.Волинянин, який знайшов лиса, звернувся до спеціалістів Держпродспоживслужби. Результати лабораторного аналізу у Волинській регіональній державній лабораторії підтвердили у лисиці вірусне захворювання.Як додав виконувач обов'язків начальника райуправління Держпродспоживслужби області Сергій Євчук, від початку 2025 року на території Камінь-Каширського району провакцинували проти сказу 7 194 домашніх тварин: 3501 кота/кішок і 3693 собаки.У Міністерстві охорони здоров'я зазначають: захворіти на сказ може людина або тварина, якщо їх укусить, подряпає або ослинить пошкоджену шкіру інфікована тварина. На сказ можуть захворіти всі ссавці, тож кажани, лисиці, собаки, коти, їжаки, білки, гризуни й інші представники фауни — потенційно можуть бути хворими на сказ. Це може бути як дика тварина, так і домашня, якщо її не вакцинували.Для недопущення сказу серед свійських тварин власникам необхідно щороку робити щеплення всім домашнім улюбленцям, починаючи з 3-місячного віку. Для проведення щеплення тварині необхідно звернутися до лікарень ветеринарної медицини Держпродспоживслужби.

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