На Волині згоріла літня кухня





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



На місце події скеровано черговий підрозділ 24 ДПРП з села Старовойтове.



Рятувальники за допомогою двох водяних стволів о 20:37 ліквідували займання.



Потерпілих немає.



Причина події – встановлюється.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вчора о 19:24 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в селі Забужжя Рівненської громади Ковельського району горить літня кухня.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.На місце події скеровано черговий підрозділ 24 ДПРП з села Старовойтове.Рятувальники за допомогою двох водяних стволів о 20:37 ліквідували займання.Потерпілих немає.Причина події – встановлюється.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію