На Волині згоріла літня кухня
Сьогодні, 10:46
Вчора о 19:24 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в селі Забужжя Рівненської громади Ковельського району горить літня кухня.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
На місце події скеровано черговий підрозділ 24 ДПРП з села Старовойтове.
Рятувальники за допомогою двох водяних стволів о 20:37 ліквідували займання.
Потерпілих немає.
Причина події – встановлюється.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
На місце події скеровано черговий підрозділ 24 ДПРП з села Старовойтове.
Рятувальники за допомогою двох водяних стволів о 20:37 ліквідували займання.
Потерпілих немає.
Причина події – встановлюється.
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