На Волині згоріла літня кухня

На Волині згоріла літня кухня
Вчора о 19:24 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в селі Забужжя Рівненської громади Ковельського району горить літня кухня.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

На місце події скеровано черговий підрозділ 24 ДПРП з села Старовойтове.

Рятувальники за допомогою двох водяних стволів о 20:37 ліквідували займання.

Потерпілих немає.

Причина події – встановлюється.
На Волині згоріла літня кухня
На Волині згоріла літня кухня

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Досьє Христецької. Епізод перший: фіктивна няня
Суд над Христецькою: 15 спроб і 2 нагадування від журналістів
«Калінка-малінка» або чому відомий волинський забудовник рекламується російською. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Кривому Розі росіяни поцілили в будівлю сервісного центру Пенсійного фонду: четверо поранених
Сьогодні, 11:55
На прибирання снігу і посипання доріг у Луцькій громаді витратили майже 1,8 млн грн
Сьогодні, 11:13
На Волині згоріла літня кухня
Сьогодні, 10:46
Лиса знайшли собаки: на території двох громад Волині - карантин через сказ
Сьогодні, 10:11
В Україні закінчилися далекобійні ракети ATACMS, – Associated Press
Сьогодні, 09:44
Схожі новини
«Вітер махне – кругом хати. Не штука то - пожар пустити»: в громаді на Волині показали наслідки спалювання сухої трави «Вітер махне – кругом хати. Не штука то - пожар пустити»: в громаді на Волині показали наслідки спалювання сухої трави
12 березень, 09:45
На Волині за минулу добу - понад 65 пожеж: горіли поля, ліси та торфовища На Волині за минулу добу - понад 65 пожеж: горіли поля, ліси та торфовища
11 березень, 11:13
На Волині чоловік ледве не спалив власну хату, на яку перекинувся вогонь від сухої трави На Волині чоловік ледве не спалив власну хату, на яку перекинувся вогонь від сухої трави
10 березень, 16:49
На Волині через підпал сухої трави загорілися два дачні будинки та три хати-пустки На Волині через підпал сухої трави загорілися два дачні будинки та три хати-пустки
10 березень, 10:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Кривому Розі росіяни поцілили в будівлю сервісного центру Пенсійного фонду: четверо поранених
Сьогодні, 11:55
 0
На прибирання снігу і посипання доріг у Луцькій громаді витратили майже 1,8 млн грн
Сьогодні, 11:13
 0
На Волині згоріла літня кухня
Сьогодні, 10:46
 0
Лиса знайшли собаки: на території двох громад Волині - карантин через сказ
Сьогодні, 10:11
 0
В Україні закінчилися далекобійні ракети ATACMS, – Associated Press
Сьогодні, 09:44
 0
Медіа
відео
1/8